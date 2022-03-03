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DünyaPutin'in başına 1 milyon dolar ödül! Rus iş insanından şaşırtan hareket.. 'Ölü ya da diri'
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Putin'in başına 1 milyon dolar ödül! Rus iş insanından şaşırtan hareket.. 'Ölü ya da diri'

Rus girişimci ve aynı zamanda eski bankacı olan Alex Konanykhin, sosyal medya hesaplarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu duyurdu.

03.03.2022 - 10:59 |
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül! Rus iş insanından şaşırtan hareket.. 'Ölü ya da diri'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 8. gününde de saldırılar devam ederken dikkat çeken bir olay meydana geldi. Rus girişimci ve aynı zamanda eski bankacı olan Alex Konanykhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu duyurdu.

Newsweek'in haberine göre, ABD'de yaşayan Konanykhin, sosyal medya hesaplarından subay ya da memurlara, "Putin'i, Rus ve uluslararası yasalara göre bir savaş suçlusu olarak" tutuklamaları için para ödemeye söz verdiğini açıkladı.

Putinin başına 1 milyon dolar ödül Rus iş insanından şaşırtan hareket.. Ölü ya da diri

Konanykhin paylaşımında, "Bir etnik Rus ve bir Rusya vatandaşı olarak bunu ahlaki bir görev olarak görüyorum" ifadesini de kullandı.
Facebook tarafından paylaşımı "ölü ya da diri" ifadeleri yer aldığı için silinen Rus iş adamı, dün sabah saatlerinde yeniden bir paylaşım yaparak Putin'in savaş suçlusu olduğunu ve muhalifleri ise öldürdüğünü söyledi.

Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirten Konanykhin, Vladimir Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu yineledi.

Rus girişimcinin LinkedIn paylaşımı ise platform tarafından kaldırıldı.

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