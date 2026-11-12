İstanbul'a sarı kodlu fırtına uyarısı! Rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaşacak

Valiliğin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayandırdığı açıklamaya göre; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden esen rüzgarın, 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren saatte 40-60 kilometre, zaman zaman ise 60-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

13 Kasım Cuma sabahından itibaren rüzgarın fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde, saatte 60-90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Valilik, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.