İstanbul'a sarı kodlu fırtına uyarısı! Rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaşacak
12.11.2026 - 01:38Güncellenme Tarihi:
İstanbul Valiliği, sarı kodlu uyarı kapsamında kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi, cuma günü ise hızının saatte 90 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Valiliğin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayandırdığı açıklamaya göre; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden esen rüzgarın, 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren saatte 40-60 kilometre, zaman zaman ise 60-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
13 Kasım Cuma sabahından itibaren rüzgarın fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde, saatte 60-90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Valilik, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.