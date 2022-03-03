Rusya bombalıyor Ukrayna direniyor! Putin açık açık tehdit etmişti: Rus savaş uçakları İsveç hava sahasını ihlal etti...

Rusya - Ukrayna savaşında sekizinci gün. Rus ordusu Ukrayna'ya bomba yağdırıyor. Herson Ruslar tarafından tamamen ele geçirildi. Kiev kuşatması devam ederken dünyanın pek çok noktasından kritik açıklamalar peş peşe geliyor. 65 kilometre uzunluğunda tespit ettiği ve 15 bin civarında askerin bulunduğu sanılan konvoyun yavaşladığı bildirildi. Konvoyda piyade araçları, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, silah, yakıt ve gıda lojistiğiyle ilgili kamyonlar var. İşte Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta son dakika gelişmeleri...

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİ BUGÜN

07.22: Kiev ve Moskova arasında yapılacak müzakerelerin ikincisinin bu sabah gerçekleşmesi bekleniyor. Heyetler, 8 Aralık 1991’de Sovyetlerin dağıtılmasına ilişkin anlaşmanın imzalandığı Polonya-Belarus sınırındaki Belovejskaya Puşşa’da buluşacak.

07.20: Eski CIA Direktörü David Petraeus, “Batı işgal öncesi Ukrayna’ya hava savunma sistemleri göndermemiş olsaydı bugün Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü kurmuştu” dedi.

BBC’ye konuşan Petraeus “Rus hava kuvvetlerinin dilediği gibi uçabilmesi beklenirdi ama bu sistemler nedeniyle bunu başaramıyorlar” dedi.

Petraeus, birden fazla Rus savaş uçağının düştüğüne dair doğrulanmış bilgilerin olduğunu, bu durumun Rusya’nın sahada büyük kayıplar verdiğini gösterdiğini söyledi.

07.05: ABD Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'i Rusya'da 'medya özgürlüğüne ve gerçeğe tam bir saldırı' yapmakla suçladı.

07.00: Kiev’e yönelik baskının en önemli kanıtlarından olan, kentin kuzeyinde oluşturulmuş büyük Rus askeri konvoyu ile ilgili yeni değerlendirmeler yapıldı. Amerikan Maxar teknoloji şirketinin uydularının 65 kilometre uzunluğunda tespit ettiği ve 15 bin civarında askerin bulunduğu sanılan konvoyun yavaşladığı bildirildi. Konvoyda piyade araçları, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, silah, yakıt ve gıda lojistiğiyle ilgili kamyonlar var.

Bu konvoyun ön ucunun Kiev’e uzaklığı şu anda 32 kilometre. Konvoyun amacı da tartışma konusu oldu. Bazı uzmanlara göre bu konvoyun amacı Kiev’e topyekun saldırı. Ancak bu konvoyun şehri kuşatmak için oluşturulduğu görüşü de dile getiriliyor.

LOJİSTİK SIKINTILAR



Amerikan New York Times gazetesi bu konvoyun tek bir çizgi halinde devamlılık arz etmediğini, bazı araçların diğerlerinden epey uzakta olduğunua dikkat çekti. Bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi de Rus güçlerinin yakıt, gıda ve yedek parça kıtlığı gibi sorunlarla boğuştuğunu ifade etti. Ayrıca uzmanlar bir haftadır süren nakil sırasında konvoydaki Rus askerlerinin halsiz düştüğünü söylüyor. Bölgede hava sıcaklığının geceleri eksi-5 derecelere düştüğü de rapor ediliyor.

YOKSA SIRA MOLDOVA'DA MI?

Rusya’nın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun, Ukrayna operasyonu konusunda ülkesinin güvenlik konseyinde bilgi verirken, kameralara yansıyan harita tartışma konusu oldu. Birliklerin hareketlerinin gösterildiği düşünülen haritada, Moldova’daki Rus ayrılıkçılarının olduğu Transdinyester bölgesinin işaretli olduğu görüldü. Haritada ayrıca Ukrayna’nın dörde bölünmüş şekilde görülmesi de dikkat çekti. Görüntüleri paylaşan Belaruslu muhalif gazeteci Tadeusz Gizcan, haritanın “Rusya’nın Ukrayna’dan sonraki planlarını gösteriyor olabileceğini” söyledi. Belarus televizyonu bu toplantıyı naklen yayınladı.

06.12: Ticaret verilerine göre, Brent petrolün fiyatı 9 Eylül 2013'ten bu yana ilk kez varil başına 116 doları aştı.

05.54: New York Times'ın haberine göre Kırım yarımadasının kuzeybatısındaki Herson Ruslar tarafından ele geçirildi. Şehrin belediye başkanı ve ABD istihbaratı, şehrin tamamen ele geçirildiğine itiraz etti.

Herson belediye başkanı Igor Kolykhaiev, işgalci birliklerle pazarlık yaptığını belirtti.

05.07: Başbakan Fumio Kishida, Japonya'nın Rus işgali nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecileri kabul edeceğini söyledi.

04.47: Dört Rus savaş jeti İsveç hava sahasını ihlal etti. Ordu, iki Rus SU27 ve iki SU24 savaş uçağının Baltık Denizi'ndeki İsveç adası Gotland'ın doğusundaki İsveç hava sahasına kısa süreliğine girdiğini söyledi.

İsveç Savunma Bakanlığı Rusya'nın bu halesi üzerine kınama yayınlandı. Rusya'nın bu hamlesinin sorumsuzca olduğunun altını çizen Hava Kuvvetleri Komutanı Edström konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Arka plandaki mevcut durum göz önüne alındığında, bu olayı çok ciddiye alıyoruz. Rusya'nın davranışı sorumsuzca.'

Geçtiğimiz günlerde, savaş devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.

03.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırılarının ilk haftasında açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıyı kınanmasına yönelik taslağın onaylandığını hatırlatan Zelenskiy Ukrayna için lehte oy veren her ülkeye teşekkür etti. Rusya'yı destekleyen ülkeleri de sayan Zelenski, Rusya'nın daha fazla ülkeyi yanına alamayacağını savundu.

Rus ordusunun ülkesinde amacına ulaşamayacağını savunan Zelenski, "Ukraynalılar! Her işgalci bilmelidir ki buradan hiçbir şey alamayacaklar, hiçbir yeri fethedemeyecekler. Nereye gitseler yok edilecekler. burada huzur olmayacak, burada yiyecekleri olmayacak, burada tek bir sessiz anları olmayacak. İşgalciler Ukraynalılardan tek bir şey alacaklar: şiddetli tepki" diye konuştu.

01.51: Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi Maryna Fenina'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde topçu ateşi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. AGİT'ten yapılan açıklamada, Fenina'nın savaş alanı haline gelen şehirde ailesine ihtiyaçlarını götürürken öldüğü aktarıldı.

01.09: ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

01.08: Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

01.07: Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin soruşturma başlattığını doğruladı. Savcı, delil toplama sürecine başladığını duyurdu.

01.05: Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm projeleri durdurduğunu açıkladı.

00.30: Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti sokaklarında Rus askerleri ve tanklarının gezdiği bildirildi. Belediye Başkanı İgor Koykhayev, Rus güçlerinin zorla belediye binasını girdiğini açıkladı.