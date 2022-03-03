Ukrayna büyük direnişe hazırlanıyor! Son kale

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken, Ukraynalıların direnişi sonrası ağır bombardımana başlayan Rus kuvvetleri, ülkenin büyük kentlerini vuruyor. Ülkenin üç büyük kenti Harkov, Herson, Çernihiv ve Mariupol ağır bombardıman altında.

Rus askerlerinin 65 kilometrelik konvoyu ise başkent Kiev'in kuzeyine ulaştı. Rus askerinin Ukrayna askeriyle karşı karşıya gelmediği ve uzaktan hava saldırıları yöntemini kullandığı ifade ediliyor. Ruslar, bu kentleri alma girişimleri başarısız olunca ağır hava bombardımanına yöneliyor. Bu da kentleri harabeye çeviriyor.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana 2 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, birçok bölgede hastane binaları, okullar ve ulaşım tesislerinin de yerle bir edildiği belirtilirken, "Kadınlar, çocuklar ve savunma kuvvetleri saat başı hayatını kaybediyor" ifadesi kullanıldı. Bu kentlerde sığınaklarda yer alan çok sayıda sivil yiyecek ve ilaç sıkıntısı yaşıyor.

HARKOV’A AĞIR SALDIRI

Rusya, dün Ukrayna’nın güneyindeki liman kenti Herson'u ele geçirdiğini açıkladı. Ancak açıklama, bölge valisince yalanlandı ve çatışmaların sürdüğü ifade edildi. Ukrayna’nın güneyindeki 300 bin nüfuslu liman kenti Herson, büyük önem taşıyan bir noktada. Zira kentin kaybedilmesi, Ukrayna'nın tedarik zincirine büyük darbe vurabilir. Herson kilit önem taşıyan Odessa'ya da yakın konumda. Herson'un dışında Harkov ve Mariupol da ağır bombardıman altında. Büyük mücadeleye sahne olan Harkov'da belediye binası Rus füzelerinin hedefi oldu. Rusya kente havadan asker indirirken büyük çatışmalar çıktı.

BM’DEN RUSYA’YA KINAMA KARARI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı kabul edildi. 141 oyla kabul edilen tasarıya Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre “hayır” oyu verirken, 35 ülke ise çekimser kaldı. Kararın yasal olarak bağlayıcılığı olmazken, Rusya’ya küresel bir siyasi baskı anlamına geliyor. Genel Kurul’da ayakta alkışlanan kararda, “Rusya Federasyonu’nun tüm askeri güçlerini uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmesi talep ediliyor” ifadelerine yer verildi.

KİEV HAZIRLANIYOR!

Başkent Kiev ise kapısındaki düşmana hazırlanıyor. Bu amaçla sokaklarda daha çok silahlı sivil yer alırken, barikatlar ve siperler oluşturuldu. Kiev Belediye başkanı Vitali Kliçko, “Düşman güçleri daha da yaklaşıyor” dedi ve çatışmaların artık başkentin eteklerinde görüldüğünü söyledi. Kliçko, halkı evlerinde kalmaya ve şehri savunmaya hazırlanmaya çağırdı. Kiev’e kuzeyden ilerleyen 65 km uzunluğundaki Rus zırhlı araç konvoyuna karşı ise başkente bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Dün gece Kiev’de büyük bir patlama meydana geldi. Rusya’nın tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıklayan Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, “Kiev’i dondurmak istiyorlar” dedi.

HALK TANKLARI DURDURDU!

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusunun yanı sıra halk da elinden geldiğince Ruslara karşı direnişini sürdürüyor. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde Ukrayna halkının, Rusya’ya ait tankların önünü kesip askerleri şehirden kovma çabaları kaydedildi.

RUSYA YANUKOVİÇ’İ GETİRME ÇABASINDA

Rusya’nın, Ukrayna yönetimine ülkeden kaçmak zorunda kalan eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç’i getirmek istediği öne sürüldü. "Ukrayinska Pravda” sitesinin Ukrayna istihbaratına dayandırılan haberine göre, Rusya, Yanukoviç için büyük medya operasyonu hazırlıyor. Rusya yanlısı Yanukoviç, olaylar sonrası Rusya’ya sığınmıştı.

‘Putin çok fena yanıldı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, ABD Devlet Başkanı Joe Biden, Washington’un Rusya’ya karşı aldığı yeni kararları ve yaptırımları açıkladı. ABD Kongresi’nde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşması yapan Biden, Ukrayna’ya desteğinin süreceğini açıkladı. Rusya’ya karşı oldukça sert konuşan Biden, ABD'nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattığını duyururken, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı ceza olarak Rusya'ya ve oligark kadrosuna daha fazla acı çektirme” sözü verdi.

Rusya işgalini “önceden tasarlanmış ve gerekçesiz” olarak niteleyen Biden, Putin’in NATO ittifakının gücünü hafife aldığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı’nın özgür dünyanın temellerini sarsmaya başladığını ama “çok fena yanıldığını” vurgulayan Biden “Ukrayna’ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü. Ama onun yerine hiç düşünmediği bir güç duvarıyla karşılaştı” dedi.

RUS BİRLİKLERİ SIKINTILI!

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Ukrayna’yı işgal eden Rus birliklerinin morallerinin düşük olduğunu, çatışmada 6 gün geçmesine rağmen hava üstünlüğünün kurulamadığını belirtti. Rusya’nın 400 civarında füze fırlatmasına rağmen Ukrayna hava savunmasının başarılı bir şekilde çalıştığı, Rusya’nın sınırdaki birliklerinin yüzde 80’inin Ukrayna’ya girdiği, bazı birliklerin teslim olduğu, bazılarının da gıda ve yakıt sıkıntısı çektiğine dair işaretler bulunduğu paylaşıldı. Bununla birlikte Kiev’e girmesi beklenen konvoyun, araç arızaları nedeniyle geciktiği, bazı askerlerin tank ve benzeri araçlara “bilerek arıza yaptırdığı” da iddia ediliyor.

498 RUS ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’yı işgal harekatında 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini, bin 597’sinin de yaralandığını açıkladı.

JAPONYA’DAN BİLE GÖNÜLLÜ VAR

Rusya Ukrayna'da ilerlemeyi sürdürürken binlerce Ukraynalı ülkelerini savunmak ya da ailelerinin yanında olmak için Ukrayna'ya geri dönmeye devam ediyor. Polonya’dan giriş yapan gönüllü Ukraynalıların sayısının giderek arttığı belirtilirken, sayılarının 80 bini aştığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Ukrayna’ya destek için Japonya’dan bile gönüllülerin başvurduğu haberleri geliyor. 50’den fazla askeri tecrübesi olan gönüllünün Ukrayna Büyükelçiliği’ne başvurduğu bildirilirken, Japon hükümetinin, Kiev’den vatandaşların yabancı savaşcı olarak bu ülkeye girmelerinin engellenmesini istediği ifade ediliyor.

SONRAKİ HEDEF MOLDOVA MI?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, güvenlik konseyi ile yaptığı toplantı sırasında bir harita üzerinden Rusya'nın işgal planını anlattı. Haritanın, Rusya'nın ele geçirmek istediği Ukrayna kentlerinin yanı sıra Moldova'ya da saldırı düzenlediğini göstermesi tartışmaya neden oldu. Lukaşenko'nun yanlışlıkla Rusya'nın Moldova'yı işgal planını ifşa ettiği iddia edildi. Öte yandan Lukaşenko’nun, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı iki katına çıkarma emri verdiği belirtiliyor.

İSVEÇ MEĞER ÖNCEDEN BİLMİŞ!

Dünya genelinde barış ve demokrasi kavramlarının en güçlü olduğu ülkelerden biri olan İsveç’in, 2018’de 4.8 milyon eve, “kriz ve savaş durumunda vatandaşların uygulaması gereken talimatları” içeren broşürler dağıtması, Ukrayna-Rusya savaşının ardından tekrar gündeme geldi. Benzer broşürler ilk olarak 1943'te, İkinci Dünya Savaşı sırasında İsveç’te dağıtılırken, 21’inci yüzyılda bu tip “talimatın” vatandaşlara ulaştırılması “ilkel” bulunmuştu.

Ancak, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası vatandaşlarının gideceği yer veya direnişe nasıl katkıda bulunabilecekleri gibi temel bilgilerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 1814’te komşusu Norveç ile yaşadığı çatışmadan beri herhangi bir savaşın tarafı olmayan İsveç’in bu hazırlığıysa, 3 yıl aradan sonra takdir topladı. Bu arada İsveç Hava Kuvvetleri, dün 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.