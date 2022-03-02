Rusya - Ukrayna savaşında kritik gelişme! Rus ordusu üniversiteyi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta bir hafta geride kaldı. Dünyanın korku ve endişe ile takip ettiği savaşta çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusların saldırıları devam ederken son dakika açıklamaları peş peşe geliyor...

10.10: Ukrayna'nın Harkov kentinde Rusyanın bombardımanı sonucu polis merkezi ağır hasar gördü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.

10.06: Rusya Savunma Bakanlığı Herson kent merkezinin ele geçirildiğini duyurdu.

09.50: Ukrayna ordusu, Harkov’a Rus paraşütçü birliklerinin indirildiğini ve kente hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Harkov Valisi ise, top saldırılarında en az 21 kişi'nin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraçenko'ye göre saldırı sonrası Harkov'daki bir uçuş okulunda yangın çıktı. Heraçenko Harkov'da top mermisi düşmeyen yer kalmadığını söyledi.

Rusça konuşanların ağırlıklı olduğu kent, işgalin başından beri en yoğun bombalanan büyük kent durumunda.

Rus saldırılarına hedef olan yerlerden biri, Karazin Ulusal Üniversitesi'nin Sosyoloji Bölümü. Üniversite, bölgesel İçişleri Bakanlığı binasının hemen karşısında yer alıyor. Video Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı tarafından paylaşıldı.

Salı sabahı kentin yerel yönetim binasına bir roket saldırısı düzenlenmişti. Aynı gün yerleşim yerlerine yapılan saldırı ise Ukrayna lideri Vlodomir Zelenskiy tarafından savaş suçu olarak nitelenmişti.

İlkyardım yetkilileri, Salı günü Harkov’da en az 17 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

JİTOMİR'DE HAVA SALDIRISI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

09.45: Ukrayna'nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü. Bombardıman sonucunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından müdahale edildi. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.

13'Ü ÇOCUK 136 SİVİL ÖLDÜ

09.35: Birleşmiş Milletler, Rusya’nın geçen hafta Perşembe günü başlattığı Ukrayna’nın işgalinde bugüne kadar 13’ü çocuk en az 136 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Throssell ölümlerin çoğunun top atışları, hava saldırıları ve diğer patlayıcılardan kaynaklandığını belirtti.

BM, savaşta 400 civarında sivilin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna hükümeti ise bugüne kadar 352 sivilin öldüğünü, 1684 sivilin de yaralandığını açıklamıştı.

09.34: Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak kapatacağını açıkladı.

09.19: Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne’de otelde misafir ediliyor.

09.17: Herson’da liman ve tren istasyonunun kontrolü Ruslara geçti

Ukrayna’nın güneyindeki Herson kentinde liman ve tren istasyonunun kontrolünün Rus ordusuna geçtiği belirtildi.

08.10: Salı günü birçok Rus aracının yok edildiği 13 bin nüfuslu Borodyanka kasabasından gelen yeni görüntüler, dehşet verici. Rus güçlerinin yoğun saldırısıyla kasabadaki binaların alev alev yandığı, sokakların enkaz parçalarıyla kaplandığı görülüyor.

Başkent Kiev'in kuzeybatısında yer alan Borodyanka'da birkaç saat önce çekilen görüntülerde, yanan binanın normal hali kayda alınmış.

RUSYA DOĞUM HASTANESİNİ VURDU

07.15: Rusya, Ukrayna’nın Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerine ve bir doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi.

Düzenlediği işgal saldırılarında sivilleri hedef alan Rusya, bu kez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 120 kilometre mesafede yer alan Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerini ve bir doğum hastanesini hedef aldı. Rusya tarafından düzenlenen saldırıda doğum hastanesinin camları kırılarak hasar görürken, Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yayınladığı görüntülü açıklamada Suhomlin, "Biraz önce sivil yerleşim yerleri ve hastaneler vuruldu. Hastanenin camları ve kapıları zarar gördü. Olayda ölen ve yaralananların sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde ekipler çalışıyor. Rahat bir gece olmayacak" ifadelerini kullandı.

06.38: Rusya devlet medyası TASS'ın haberine göre, Putin, Rusların 10 bin dolardan fazla dövizle ülkeyi terk etmelerini yasaklayan kararnameyi imzaladı.

06.24: Ukrayna bir Rus çıkarma birliğinin Harkiv'e indiğini ve kentte çatışmaların yaşandığını duyurdu.

06.20: ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

Pazartesi günü Kiev’deki ofisini kapatan ve Moskova’daki pilot eğitim programlarını durduran şirket, bugün de Rus uçaklarına parça, teknik destek ve bakım desteği vermeyeceğini duyurdu.

06.15: Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin büyüklüğünü iki katına çıkarmaya karar verdiklerini açıkladı.

Ülkesinin güvenlik konseyinde konuşan Lukaşenko “Üst düzeyde eğitilmiş birlikler Belarus’a karşı herhangi bir askeri operasyon yapılmasını engellemek için bölgeye gönderilecek” dedi.

05.45: ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık İdaresi, Rus uçaklarının ve havayollarının ABD hava sahasına girmesini ve kullanmasını engelleyen emirlerin Çarşamba günü sonuna kadar tamamen yürürlüğe gireceğini söyledi.

05.04: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev’de gizli bir sığınakta CNN International'a konuştu.

Zelenskiy, ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi:

'Rusya bunu yaparsa, barışa hazır demektir. Öbür türlü görüşmeler sadece zaman kaybı olur. Buna hazır olup olmadıklarını göreceğiz.'

05.00: ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Ukrayna’yı işgal eden Rus birliklerine dair gözlemlerini paylaştı.

Pentagon, Rus birliklerinin morallerinin düşük olduğunu, çatışmada altı gün geçmesine rağmen hava üstünlüğünün kurulamadığını belirtti.

Rusya’nın 400 civarında füze fırlatmasına rağmen Ukrayna hava savunmasının başarılı bir şekilde çalıştığı, Rusya’nın sınırdaki birliklerinin yüzde 80’inin Ukrayna’ya girdiği, bazı birliklerin teslim olduğu, bazılarının da

04.45: Ukrayna’da Kiev’e yönelen Rus konvoyuna dair yeni bilgiler paylaşıldı. Uydu görüntülerini analiz eden ticari istihbarat şirketi McKenzie Intelligence Services, konvoyun 64 kilometre uzunlukta olmadığını fakat 64 kilometreye yayılan parçalar halinde ilerlediğini aktarıyor.

Konvoyun birden fazla noktada, bozulan araçlar nedeniyle tıkandığı görülüyor. Konvoyda tank ve zırhlı araçlardan çok lojistik araçlar olması, bir çatışmadan fazlasının planlandığını gösteriyor.

McKenzie’nin incelediği diğer uydu görüntülerinde ise Rus paraşütçülerin, Ukrayna’nın en önemli uluslararası kargo havalimanı ve askeri üssü olan Kiev yakınlarındaki Hostomel Havaalanı yakınlarında mevzilendiği görülüyor.

Rus topçuları ise henüz Kiev’i menziline alacak kadar yakınlaşamadı. Analistler Rus güçlerinin son 24 saatte çok az ilerleyebildiğini aktarıyor.

02.55: Ukrayna'nın Jıtomor kentinde konutların olduğu bir bölgede güçlü bir patlama meydana geldi.

02.47: Kanada hükümeti, Ukrayna'da devam eden Rus işgali nedeniyle Rusya'ya birtakım ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamasının ardından bu hafta sonu itibariyle Kanada limanlarından Rus gemilerinin geçişini yasaklayacağını duyurdu.

01.35: Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği işgal devam ederken, Rusya'ya yardımcı olan Belarus'a İngiltere'den yaptırım kararı geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rusya'ya yardımcı olan Belarus'un Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Victor Gulevich de dahil olmak üzere toplamda 4 üst düzey Belaruslu savunma yetkilisine ve 2 askeri kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu.

01.21: Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

01.20: IMF Direktörü Kristalina Georgieva ve Dünya Başkanı Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya gelecek haftalarda milyarlarca Dolar ek fon sağlamak üzere hızla çalıştıklarını duyurdu. Georgieva ve Malpass, emtia fiyatlarının artmasına dikkat çekerek, bunun enflasyonu daha da artıracağını ve krizin sürmesi halinde finansal piyasalarda aksamaların yaşanacağını ifade ettiler.

01.04: Teknoloji devi Apple, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'da ürün satışını durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada tüm ihracatın durdurulduğu ve Apple Pay ve diğer servislerin kullanımına kısıtlama getirildiği belirtildi.

00.10: Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesine yönelik çalışılması için AB kurumlarına çağrıda bulunan karar tasarısını kabul etti. AB'nin Rusya'ya karşı "daha sert yaptırımlar" uygulamasını da talep eden karar tasarısı, 637 temsilcinin lehte oyunu aldı.