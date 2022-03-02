Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna işgalinde batıya karşı gizli silahı! İşte Rusya'nın B Planı...

"Harekatın başlamasından sonra dünya kamuoyunda kollektif tepkisellik doğdu. Rusya’nın beklediğinden daha fazla yaptırımla karşı karşıya kaldığı da bir gerçek ancak kendi içlerinde bununu planlamasını yaptıklarını düşünüyorum. Ancak bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var. Birçok ülke doğal gaz ve petrol tedariki açısından Rusya’ya bağlı. Doğal gaz ve petrolü Katar veya ABD’den getirmek ciddi maliyet artışına neden olacak.