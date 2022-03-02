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DünyaAğlayan Rus askerleri dünyanın gündeminde! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı...
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Ağlayan Rus askerleri dünyanın gündeminde! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken kritik bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İngiliz Telegraph Gazetesi, Rus askerlerinin cephedeki telsiz konuşmaların paylaştı. Ses kayıtlarına göre, Rus birlikleri tam bir kargaşa içinde faaliyet gösteriyor, askerlerin çoğunun morali bozuk hatta çatışmalar sırasında ağlayanlar bile var.

02.03.2022 - 14:11 |
Ağlayan Rus askerleri dünyanın gündeminde! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı...

Rusya Ukrayna'yı işgal etmesinin üzerinden 7 gün geçti. Cephede sıkıntılı günler yaşayan Rus askerlerinin isyanı telsiz konuşmalarına yansıdı.
İngiliz Telegraph Gazetesi, Rus askerlerin telsiz konuşmalarına ulaştığını iddia etti.

Gazetedeki habere göre, Telsiz Konuşmaları birliklerin Ukrayna kasabalarını bombalamak da dahil merkezi komuta emirlere uymayı reddettiklerini ve gıda ve yakıt kaynaklarının tükenmesinden acı bir şekilde şikayet ettiklerini ortaya koydu. Askerlerin genel olarak morali bozuk, çatışmalar sırasında ağlayanlar bile var.

BİR GRUP ASKER SINIR ÖTESİNE GERİ DÖNDÜ
Haberde ayrıca bir grup Rus askerinin savaş cephesinden uzaklaştığı ve sınırın ötesine geri döndüğü iddia edildi.

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TANKLARIN YAKIT DEPOLARINA DELİKLER AÇIYORLAR
Üst düzey bir Pentagon yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Rus ordusunun genç, kötü eğitimli askerlerden oluşan bir kısmının savaşa hazırlıksız yakalandığını ve bazı durumlarda araçlarının yakıt depolarında kasıtlı olarak delikler açtıklarını söyledi. Savunma yetkilisi istihbaratın kaynağını açıklamayı reddetti, ancak kaynağın İngiliz istihbarat şirketi ShadowBreak Intl. olduğu iddia ediliyor.

Ağlayan Rus askerleri dünyanın gündeminde Telsiz konuşmaları ortaya çıktı...

EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI ERZAK KONUSUNDA
Dinlenen konuşmalarda Rus askerlerinin en çok erzak eksikliği konusundaki strese ve hayal kırıklığına uğradığı görülüyor. Telsiz kayıtlarında erzakla ilgili soru soran bir askerin en son isyan edip, "Üç gündür buradayız! Ne zaman hazır olacak?" diye sorduğu duyuluyor.

Ağlayan Rus askerleri dünyanın gündeminde Telsiz konuşmaları ortaya çıktı...

NEREYE GİTTİKLERİ, NE YAPTIKLARI HAKKINDA HİÇBİR FİKİRLERİ YOK
Rus ordusunun büyük bölümü cep telefonlarına güveniyor ve bu da onları telsiz meraklılarının müdahalesine karşı savunmasız hale getiriyor. ShadowBreak'i kuran ve telsiz konuşmalarını dinleyen 26 yaşındaki Samuel Cardillo, Telegraph Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Burada gördüğümüz tek şey Rus askerlerinin tam bir kargaşa içinde çalıştığı. Nereye gittikleri ve nasıl iletişim kuracakları hakkında hiçbir fikirleri yok." dedi.

Ağlayan Rus askerleri dünyanın gündeminde Telsiz konuşmaları ortaya çıktı...

'UKRAYNALILAR HÜKÜMETTEN MUTSUZ' DENİLMİŞ
Ukraynalı yetkililer son günlerde çok sayıda video yayınladı. Rus yetkililerin savaş öncesi Rus askerlerine 'Ukrayna halkının hükümetlerinden çok mutsuz olduklarını ve Rus birliklerini kabul edeceklerini söyledikleri' öne sürülüyor.

Ağlayan Rus askerleri dünyanın gündeminde Telsiz konuşmaları ortaya çıktı...

Ukrayna'da bir süpermarketi yağmalayan Rus askerleri

Son günlerde çıkan birçok habere Rusya'nın işgalden önce topladığı birliklerin genellikle araçlarda veya siperlerde uyumak zorunda kaldığı öne sürülürken Rus birliklerinin Ukraynalı bir süpermarketi yağmaladığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

 

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