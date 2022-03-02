Ukrayna dünyaya duyurdu! Zelenski'yi öldürmek için gelen suikast ekibinin yok edildi...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek 400 kişilik özel bir ekibi Kiev'e gönderdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

SUİKAST EKİBİ YOK EDİLDİ

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, televizyonda yaptığı bir konuşmada Zelenski'yi öldürmeye gelen birliğin ortadan kaldırıldığını açıkladı.

BİLGİ RUSYA'DAN GELMİŞ

Ukrayna 24 TV kanalında konuşan Danilov, ekipten daha önce haberdar olduklarını belirterek, "Bu kanlı savaşta yer almak istemeyen Rusya Federal Güvenlik Servisi temsilcilerinden bilgi aldık. Cumhurbaşkanımızı öldürmeye gelen birlik ortadan kaldırıldı." dedi.

2 GRUBA AYRILMIŞLAR

Danilov, birimin iki gruba ayrıldığını ve hareketlerinin yakından takip edildiğini duyurdu ve "İki gruba ayrılmışlardı, onları yakından izliyorduk. Bir grup Hostomel yakınlarında ele geçirildi, diğeri ise görüş alanımızda. Cumhurbaşkanımızı da ülkemizi de kimseye vermeyeceğiz. Burası bizim topraklarımız, gidin buradan" dedi.

SUİKAST KORKULARI DEVAM EDİYOR

Suikast ekibi imha edilse de Ukrayna lideri Zelenski'nin Rus güçleri tarafından öldürülebileceğine dair korkular devam ediyor.

Zelenski kendi yaptığı açıklamada Kremlin'in suikastçıları için bir numaralı hedef olduğunu belirtse de tehlike karşısında meydan okumaya devam etti.

SAVUNMA BAKANI DUYURDU: RUSYA'DAN YENİ OPERASYON

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın üst düzey askeri ve siyasi isimlerin teslim olduğunu öne sürmek için toplu bir dezenformasyon kampanyasına başladığını duyurdu.

Reznikov iddiasını Twitter hesabında da paylaştı ve Rusya'nın bu sahte bilgileri yaymak için, görünüşte imzalı belgeler ve sahte videolar dağıtacağını iddia ederek, "Teslim olmak yok! Sadece zafer var" dedi.