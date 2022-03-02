'Beceriksiz Lukaşenko' Rusya'nın gizli planını deşifre etti! Skandal harita ortaya çıktı: Ukrayna'dan sonra sıra orada...

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı. Kremlin şimdiye kadar dış operasyonlar konusundaki gizliliğiyle tanınıyordu ancak Ukrayna savaşındaki planlarını en yakın müttefiki Belarus lideri Alexander Lukaşenko bozdu.

SALDIRI HATLARINI GÖSTEREN HARİTA ÖNÜNDE KONUŞTU

Belarus güvenlik konseyi toplantısında konuşan Lukaşenko, Rusya birliklerinin hareketlerini ve saldırı hedeflerini gösteren bir harita önünde görüntülendi. Lukaşenko'nun önünde konuştuğu harita, Rusya'dan Ukrayna'ya yönelen saldırı hatlarını gösteriyordu. Bu saldırılardan bazıları (Kiev'e ve Kırım'dan Herson'a saldıran kuvvetler gibi) işgalin ilk birkaç gününde gerçekleşti.