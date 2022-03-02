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Dünya'Beceriksiz Lukaşenko' Rusya'nın gizli planını deşifre etti! Skandal harita ortaya çıktı: Ukrayna'dan sonra sıra orada...
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'Beceriksiz Lukaşenko' Rusya'nın gizli planını deşifre etti! Skandal harita ortaya çıktı: Ukrayna'dan sonra sıra orada...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yedinci gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e olan desteğini daha savaş başlamadan açıklayan Belarus lideri Alexander Lukaşenko dün kırdığı büyük potla Rusya'nın gizli planını adeta deşifre etti. Batı medyası olayı 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' başlığıyla verdi.

02.03.2022 - 09:10 |
'Beceriksiz Lukaşenko' Rusya'nın gizli planını deşifre etti! Skandal harita ortaya çıktı: Ukrayna'dan sonra sıra orada...

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı. Kremlin şimdiye kadar dış operasyonlar konusundaki gizliliğiyle tanınıyordu ancak Ukrayna savaşındaki planlarını en yakın müttefiki Belarus lideri Alexander Lukaşenko bozdu.

Beceriksiz Lukaşenko Rusyanın gizli planını deşifre etti Skandal harita ortaya çıktı: Ukraynadan sonra sıra orada...

SALDIRI HATLARINI GÖSTEREN HARİTA ÖNÜNDE KONUŞTU
Belarus güvenlik konseyi toplantısında konuşan Lukaşenko, Rusya birliklerinin hareketlerini ve saldırı hedeflerini gösteren bir harita önünde görüntülendi. Lukaşenko'nun önünde konuştuğu harita, Rusya'dan Ukrayna'ya yönelen saldırı hatlarını gösteriyordu. Bu saldırılardan bazıları (Kiev'e ve Kırım'dan Herson'a saldıran kuvvetler gibi) işgalin ilk birkaç gününde gerçekleşti.

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