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GündemKütahya fiyatı 100 TL'ye düştü! 40 kasa 1 saatte satıldı
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Kütahya fiyatı 100 TL'ye düştü! 40 kasa 1 saatte satıldı

14.11.2026 - 08:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya fiyatı 100 TL'ye düştü! 40 kasa 1 saatte satıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde palamut balığının fiyatı 150 TL’den 100 TL’ye düşünce vatandaşlar balık tezgâhına akın etti. Satışa sunulan 40 kasa palamut, 1 saat dolmadan tükendi.

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Hisarcık’ta palamut balığının fiyatının 100 TL’ye düşmesi vatandaşların yoğun ilgisini beraberinde getirdi. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar balık tezgâhına yönelirken, satışa sunulan 40 kasa palamut kısa sürede tükendi.

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Balık satıcısı Hüseyin Coşar, Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğunun fiyatlara yansıdığını belirterek, balıkların İstanbul Boğazı’na yönelmesiyle arzın arttığını ifade etti.

Kütahya fiyatı 100 TLye düştü 40 kasa 1 saatte satıldı

Coşar, "Daha önce 150 TL’den sattığımız palamut balığını tezgâhımızda 100 TL’den satışa sunduk. 40 kasa balık 1 saate varmadan tükendi" dedi.

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