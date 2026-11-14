Tokat'ın altından hazine çıktı! 1950’lerde keşfedildi, sırrı hala çözülemedi

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"Söz konusu bu eserlerin birçoğu kaçak kazı çalışmaları sonrasında ele geçirildi" diyen Çizikci, buluntuların çıkarıldıkları yer ve çevredeki diğer yerleşimlerle birlikte değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Çizikci, Horoztepe'de yürütülecek bilimsel kazıların, eserlerin ait olduğu topluma ilişkin yeni keşifler sağlayabileceğini belirtti.



Horoztepe kökenli 40 eserin Türkiye'ye iadesinin kültürel miras açısından önem taşıdığını ifade eden Çizikci, eserlerin çıkarıldığı alanın da korunması gerektiğini söyledi. Çevredeki yoğun yapılaşma ve tarımsal faaliyetlerin arkeolojik verilere ulaşmayı güçleştirdiğini belirten Çizikci, bölgede kurtarma kazıları yapılması çağrısında bulundu.