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Tokat'ın altından hazine çıktı! 1950’lerde keşfedildi, sırrı hala çözülemedi

14.11.2026 - 08:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yer alan tarihi Horoztepe’de M.Ö. 2200-2000 yıllarına tarihlenen Erken Tunç Çağı buluntuları, Alacahöyük’teki 13 kraliyet mezarında ortaya çıkarılan eşsiz eserlerle şaşırtıcı benzerlikler taşıyor! TOGÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Yaşar Çizikci, geçmişte kaçak kazılarla yağmalanan ve yurt dışından 40 eseri iade edilen bu gizemli coğrafyada yeni bilimsel kazıların Anadolu tarihini aydınlatacağını belirtti.

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1Tokat'ın altından hazine çıktı! 1950’lerde keşfedildi, sırrı hala çözülemedi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Yaşar Çizikci, Erbaa'daki Horoztepe'de yapılacak yeni kazıların, bölgeden çıkarılan eserlerin tarihi düşüncelerini aydınlatabileceğini ve Anadolu'nun Erken Tunç Çağı'na ilişkin yeni veriler sağlayabileceğini söyledi.

2Tokat'ın altından hazine çıktı! 1950’lerde keşfedildi, sırrı hala çözülemedi

Horoztepe'nin 1950'li yıllarda Prof. Dr. Tahsin Özgüç ve Mahmut Akok'un çalışmalarıyla bilim dünyasında tanındığını belirten Çizikci, milattan önce 2200-2000 yıllarına tarihlenen mezar buluntularının dönemin metal işçiliği ve inanç dünyası hakkında bilgi verdiğini ifade etti. Çizikci, Horoztepe'deki buluntuların Alacahöyük'teki 13 kraliyet mezarında ortaya çıkarılan eserlerle benzerlik gösterdiğine dikkat çekti.

3Tokat'ın altından hazine çıktı! 1950’lerde keşfedildi, sırrı hala çözülemedi

"Söz konusu bu eserlerin birçoğu kaçak kazı çalışmaları sonrasında ele geçirildi" diyen Çizikci, buluntuların çıkarıldıkları yer ve çevredeki diğer yerleşimlerle birlikte değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Çizikci, Horoztepe'de yürütülecek bilimsel kazıların, eserlerin ait olduğu topluma ilişkin yeni keşifler sağlayabileceğini belirtti.

Horoztepe kökenli 40 eserin Türkiye'ye iadesinin kültürel miras açısından önem taşıdığını ifade eden Çizikci, eserlerin çıkarıldığı alanın da korunması gerektiğini söyledi. Çevredeki yoğun yapılaşma ve tarımsal faaliyetlerin arkeolojik verilere ulaşmayı güçleştirdiğini belirten Çizikci, bölgede kurtarma kazıları yapılması çağrısında bulundu.

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