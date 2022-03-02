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DünyaZelenskiy: Çatışmalarda yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü
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Zelenskiy: Çatışmalarda yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Çatışmalarda yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü” dedi.

02.03.2022 - 11:56 | | KİEV (İHA)
Zelenskiy: Çatışmalarda yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir açıklama yayınladı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Rusya’nın ülkemizi işgalinde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü. Kremlin Ukrayna’yı bomba ve hava saldırıları ile kontrol altına alamayacak” ifadelerini kullandı.

“Rusya, tarihimizi silmeyi hedefliyor”
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün gece Rusya’nın Kiev’deki Babyn Yar Holokost anıtını füze ile vurmasına ilişkin, “Kiev hakkında, bizim tarihimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ama tarihimizi, ülkemizi, hepimizi silmeyi hedefliyorlar” dedi.

“Yahudileri ses çıkarmaya çağırıyorum”
Yahudilere de seslenen Zelenskiy, “Şimdi dünyadaki tüm Yahudilere sesleniyorum. Ne olduğunu görmüyor musunuz? Dünya çapında milyonlarca Yahudi’nin şu anda sessiz kalmaması gerekiyor. Nazizm sessizlikten doğar. Ukraynalı sivillerin öldürülmesi hakkında sessiz kalmayın, ses çıkarın” ifadelerini kullandı.

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