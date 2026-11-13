Fiyatı 165 liraya kadar geriledi! Giresun'da üretici TMO önünde kuyruk oluşturdu

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Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Sezona 200 lira seviyesinden başlayan 50 randıman fındığın kilogram fiyatı, Giresun merkezde 165 liraya kadar geriledi.Fiyatlardaki düşüşün ardından serbest piyasada fındık arzı durma noktasına gelirken, üreticiler TMO alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.