Fiyatı 165 liraya kadar geriledi! Giresun'da üretici TMO önünde kuyruk oluşturdu
Giresun'da serbest piyasada düşüşe geçen 50 randıman fındığın kilogram fiyatı merkezde 165 liraya kadar geriledi. Fiyatlardaki erime sonrası piyasada arz durma noktasına gelirken, üreticiler 255 liradan alım yapan TMO noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
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Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Sezona 200 lira seviyesinden başlayan 50 randıman fındığın kilogram fiyatı, Giresun merkezde 165 liraya kadar geriledi.Fiyatlardaki düşüşün ardından serbest piyasada fındık arzı durma noktasına gelirken, üreticiler TMO alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.
Sezon başında 50 randıman fındık için kilogram başına 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO, Giresun merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele’deki alım noktalarında üreticilerden fındık alımını sürdürüyor.
Öte yandan FİSKOBİRLİK’e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nde Giresun kalite fındığın 50 randıman kilogram fiyatı 187 lira olarak uygulanıyor.