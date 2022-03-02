Rusya'da şok görüntüler! Savaşa haır diyen çocukları tutukladılar...

Rus ordusunun işgaliyle tam anlamıyla kıyameti yaşayan Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor. Putin'in işgal kararının ardından Rusya tüm dünya tarafından dışlandı ve büyük yaptırımlara uğradı.

Dünyanın birçok ülkesinde de insanlar sokaklara çıkarak bu saldırıları protesto etmeye başladı. Dünya şehirlerinin sokakları Ukrayna bayrağının renkleriyle donanırken barış sloganları atılıyor.

Rus halkı zor günler geçirse de ülkenin neredeyse tüm büyük şehirlerinde Savaşa Hayır protestoları yapılmaya devam ediyor. Putin iktidarına ve Rusya’nın bu saldırgan tavrına karşı çıkan cesur Rus vatandaşları sokaklara inerek askeri operasyonu lanetliyor.

Bunun anlamı ise oldukça büyük zira Rus kolluk kuvvetleri ilk günden itibaren sokağa inen bu insanlara şiddet uygulayarak gözaltına alıyor. 50 Rus şehrinde toplam 7 bin kişi savaşı protesto ettiği için gözaltına alındı. Bu da gün başına neredeyse bin kişi demek. Üstelik bu insanlar vatana ihanet suçuyla karşı karşıya kalabileceklerini bilmelerine rağmen eylemlerinden vazgeçmiyor.

Putin muhalifi siyasetçi Ilya Yashin’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların ise açıklanabilir yanı yok. Yashin, aileleriyle birlikte savaşa hayır protestolarına katılan, ellerinde çiçekler ve barışçıl mesajların yazılı olduğu pankartları taşıyan küçücük çocukların gözaltı araçlarına konulduğu, polis merkezlerinde bekletildiği ve demir parmaklıkların arkasına konduğu fotoğrafları paylaşınca adeta yer yerinden oynadı.

Raporlara giren bilgilere göre gözaltına alınan çocuklar anneleriyle birlikte savaşa hayır eylemine katıldı ve ellerinde çiçeklerle birlikte Moskova’daki Ukrayna büyükelçiliğine gitmek istedi. Bu çiçekleri büyükelçilik önüne bırakmak isteyen çocukların fotoğraflarına bakınca ancak ana okulu çağında oldukları açıkça görülüyor.

Çocukların ellerinde tuttuğu pankartlar Rusça olarak ‘Savaşa Hayır’ yazılı olduğu görülürken yazının iki tarafında da Rus ve Ukrayna bayrakları yer alıyor. Bir başka pankartta ise ‘Rusya+Ukrayna=Sevgi’ yazıyor.

Çocukların fotoğraflara yansıyan yüzleri korku dolu, hatta bazılarının ağladığı görülüyor. Fotoğrafları paylaşan siyasetçi Ilya Yashin’in sözleri ise oldukça çarpıcı:

“Rusya’da sıradan bir gün. Sadece ellerinde savaşa hayır yazan pankartlarla polis aracına bindirilmiş birkaç Çocuk… Burası Putin’in Rusya’sı dostlar. İşte sizler böyle bir yerde yaşıyorsunuz. Üstelik Kremlin’in propaganda makinesi hemen çalışmaya başlayacak ve bu ailelerin çocuklarını siyasete bulaştırmaması gerektiği söylemeye başlayacak.”

Ancak Yashin, bunun yanlışlığını şu sözlerle anlatıyor:

“Ülkemizde birçok nesil okul sıralarında savaşın en kötü şey olduğunu öğrenerek büyüdü. Bize öğretilen en büyük değerlerden biri başımızın üzerindeki barış dolu gökyüzü idi. Ben çocukken bizler duvarlara savaşa hayır posterleri asardık ve bu normal bir şeydi…”