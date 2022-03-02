Rusya - Ukrayna savaşında kritik gelişme! İşte uluslararası ajansların bölgeden geçtiği fotoğraflar...
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta bir hafta geride kaldı. Dünyanın korku ve endişe ile takip ettiği savaşta çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusların saldırıları devam ederken son dakika açıklamaları peş peşe geliyor...
• 02 Mart 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
• 02 Mart 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
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