Başkan Joe Biden yeni kararı dünyaya duyurdu! ABD hava sahasını Rusya'ya kapattı...

Ukrayna - Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken ABD Başkanı Joe Biden, Kongre ortak oturumunda ilk kez 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı. Başkan'a ülkenin karşı karşıya kaldığı önemli meseleleri değerlendirme fırsatı veren 'Birliğin Durumu' konuşmasında Rusya'nın Ukrayna işgali önemli yer tuttu.

DİKTATÖRLER BEDEL ÖDEMEDİKÇE

Başkan Biden'ın konuşmasında; Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik şu ifadeleri kullandı: "6 gün önce Putin özgür dünyanın kökünü sarsmaya çalıştı. Tarihimiz boyunca bu dersi öğrendik; diktatörler saldırganlıkları nedeniyle bedel ödemedikçe daha fazla kaos yaratıyorlar. Yaratmaya devam ediyorlar. Ve, Amerika'ya ve dünyaya maliyeti ve tehditleri artmaya devam ediyor. Rusya'ya karşı Asya’yı, Avrupa’yı ve Afrika’yı bir araya getirdik. Özgür dünya ülkeleri Putin’i izole etmiş durumda. Putin’in 650 milyar dolarlık savaş fonunu kullanılamaz hale getirdik. Rus oligarklara bir çağrım var, artık bitti. ABD Adalet Bakanlığı yeni bir görev gücü kuruyor. Rus oligarkların yasadışı kazançlarının peşindeyiz. Bu akşam buradan duyuruyoruz Amerika hava sahasını Rus uçaklarına kapatıyoruz. Rusya’yı daha fazla izole edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN SEBEPSİZ SAVAŞI

Rusya lideri Putin'in savaşı önleme yolundaki çabalardan kaçındığını söyleyen Biden, "Putin'in savaşı önceden tasarlanmıştı ve sebepsizdi. Diplomasi çabalarını reddetti. Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini sandı. Ve bizi bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz Hazırdık" ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD askerlerinin Rusya ile çatışmayacağını belirten

ABD Başkanı, "Askerlerimiz devreye girmeyecek Avrupa’ya gidip savaşmayacak. Askerlerimiz sadece NATO toprağını korumak için oradayız. Amacımız Rusya’nın Batı’ya gelmesini engellemek Kollektif gücümüzün her karışını koruyacağız. Çok ta farkındayız Ukraynalılar büyük bir cesaretle mücadele ediyor ama ilerleyen günler onlar için zor olacak. Bunu biliyoruz. Ama her geçen gün Putin için de daha zor olacak." dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

ABD lideri yüksek Enflasyon konusuna da değinen Biden, konuya ilişkin şu cümleleri sarf etti: "Bir seçeneğimiz var. Enflasyonla mücadele etmenin bir yolu ücretleri düşürmek ve yeni bir ekonomik vizyonla ABD'yi inşa etmek. Enflasyonla mücadele etmek için daha iyi bir planım var. Yabancı tedarik zincirleri yerine Amerika'da üretilmesini teşvik edeceğiz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın dört bir yanındaki rezervlerden 60 milyon varil petrolü serbest bırakmak için 30 başka ülkeyle çalıştığımı duyurabilirim. Amerika, 30 milyon varil petrolü serbest bırakarak bu mücadeleye öncülük edecek" dedi.