ABD ‘Pelosi’yi konuşuyor! Biden’ın arkasında bu hareketleri yaptı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, dünyanın bir numaralı gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna işgal girişimin ardından ilk kez 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı. Başkan Biden'ın konuşması esnasında sadece Rus lider Vladimir Putin’e yöneltilen sert sözler değil, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tavırları da dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde Biden, Amerikan askerlerinin savaş alanlarında karşılaştıkları tehlikeli durumdan bahsederken, Nancy Pelosi’nin tuhaf bir şekilde ellerini yumruk yapıp ovuşturarak ayağa kalktığı ve alkış tuttuğu görülüyor.

What the hell is this reaction from Nancy Pelosi to Biden talking about soldiers breathing in toxic smoke from burn pits. pic.twitter.com/MKdgMCPnVf