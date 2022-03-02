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Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Zafer Ukrayna'nÄ±n olacak

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Zelenskiy, yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n UkraynalÄ±lar yenilmezliÄŸin sembolÃ¼dÃ¼r... Zafer Ukrayna'nÄ±n olacak" dedi.Â

02.03.2022 - 10:31 |
Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Zafer Ukrayna'nÄ±n olacak

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Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Zelenskiy, yeni bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Zelenskiy, "BugÃ¼n UkraynalÄ±lar yenilmezliÄŸin sembolÃ¼dÃ¼r. Herhangi bir Ã¼lkedeki insanlarÄ±n her an dÃ¼nyanÄ±n en iyi insanlarÄ± olabileceÄŸinin sembolÃ¼. Zafer Ukrayna'nÄ±n olacak" dedi.

Zelenskiy, "Rusya, soykÄ±rÄ±m anÄ±tÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Babyn Yar'Ä± vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi. 6 gÃ¼nlÃ¼k savaÅŸta yaklaÅŸÄ±k 6 bin Rus Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" diye konuÅŸtu.

AB'ye Ã¼yelik teklifine destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Zelenskiy, "TarafsÄ±z kalmak iÃ§in zaman yok" dedi.

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