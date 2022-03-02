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Japonya, Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak kapatıyor

Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak kapatacağını açıkladı.

02.03.2022 - 09:53 | | TOKYO (İHA)
Japonya, Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak kapatıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Japonya yeni bir karar aldı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Tokyo'nun Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı alındığı bildirildi. Açıklamada büyükelçiliğin Ukrayna'nın batısındaki Lviv şehrinde kurulan geçici bir büroya devredileceği ifade edilirken, Polonya sınırına yakın bir bölgede bulunan büronun ülkeden tahliye edilmeyi isteyenler de dahil olmak üzere Ukrayna'da yaşayan Japon vatandaşlarına destek sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Faaliyetlerine sınırlı olarak devam etmişti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Japonya hükümeti büyükelçiliğin faaliyetlerine sınırlı olarak da olsa devam etmesine karar vermiş, Japonya'nın Ukrayna Büyükelçisi Kuninori Matsuda ve sınırlı sayıdaki personelin Kiev'de kalacağı açıklanmıştı.

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