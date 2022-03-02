GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaJitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
HaberlerDünya Haberleri Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
ABONE OL

Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Ukrayna'nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü.

02.03.2022 - 09:57 |
Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Ukrayna'nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü. Bombardıman sonucunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından müdahale edildi. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.   

    GÜNCEL HABERLER

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Hava tamamen terse dönüyor, tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Hava tamamen terse dönüyor, tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

    Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Zafer Ukrayna'nın olacak

    Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Zafer Ukrayna'nın olacak

    Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı

    Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Zafer Ukrayna'nın olacak

    Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Zafer Ukrayna'nın olacak

    Sıradaki Haber
    Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı

    Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı

    Sıradaki Haber
    Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? 4 milyon aileye verilecek doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler ne zaman ve nasıl yapılacak?

    Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? 4 milyon aileye verilecek doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler ne zaman ve nasıl yapılacak?

    Sıradaki Haber
    Özel sektörde çalışanları yakından ilgilendiren flaş karar! Artık değişti, rekabet yasağı...

    Özel sektörde çalışanları yakından ilgilendiren flaş karar! Artık değişti, rekabet yasağı...

    Sıradaki Haber