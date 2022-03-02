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Macron ve Aliyev Ukrayna'daki krizi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ukrayna'daki krizi görüştüğü belirtildi.

02.03.2022 - 11:54 | | BAKÜ (İHA)
Macron ve Aliyev Ukrayna'daki krizi görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Macron ve Aliyev’in Ukrayna'daki krizi ve Ukrayna'ya insani yardım sağlanması konusunu görüştüğü bildirildi. Açıklamada, Macron ve Aliyev’in enerji konusuyla ilgili de fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

 

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