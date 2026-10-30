Bitlis'teki kuş cenneti alarm veriyor! Arin Gölü'nde büyük tehlike
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve "kuş cenneti" olarak bilinen Arin Gölü, kuraklık nedeniyle günden güne küçülüyor. Göldeki su kaybı, çok sayıda kuş türünün yaşam alanını ve bölgenin biyolojik çeşitliliğini tehdit ediyor.
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Özellikle yağışların azalması, sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması ve bilinçsiz tarımsal sulama, Arin Gölü'ndeki su kaybını artıran etkenler arasında gösteriliyor. Geçmiş yıllarda gölün bazı bölümlerinde ciddi çekilmeler yaşanırken, kıyı kesimlerinde ortaya çıkan kurak alanlar sulak ekosistemin karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önüne seriyor.
Arin Gölü; dikkuyruk, uzunbacak, kızılbacak, angıt, kılıçgaga ve Van Gölü martısı gibi çeşitli kuş türleri için önemli bir yaşam ve üreme alanı olmasının yanı sıra göçmen kuşlara da konaklama imkânı sunuyor. Göldeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte kuşların beslenebileceği, barınabileceği ve üreyebileceği alanlar daralıyor. Sulak alanın doğal dengesinin bozulması, yalnızca kuşları değil, göl çevresindeki diğer canlıları da olumsuz etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.
Bölge sakinlerinden Mehmet Said Emen, bölgedeki sulak alanların geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü günden güne küçülüyor" dedi.