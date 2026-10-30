Bitlis'teki kuş cenneti alarm veriyor! Arin Gölü'nde büyük tehlike

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Arin Gölü; dikkuyruk, uzunbacak, kızılbacak, angıt, kılıçgaga ve Van Gölü martısı gibi çeşitli kuş türleri için önemli bir yaşam ve üreme alanı olmasının yanı sıra göçmen kuşlara da konaklama imkânı sunuyor. Göldeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte kuşların beslenebileceği, barınabileceği ve üreyebileceği alanlar daralıyor. Sulak alanın doğal dengesinin bozulması, yalnızca kuşları değil, göl çevresindeki diğer canlıları da olumsuz etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.