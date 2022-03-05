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MagazinÇağla Şıkel ve Emre Altuğ, Uzay'ın doğum gününü kutladı
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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, Uzay'ın doğum gününü kutladı

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bu süreçte ünlü mankenin oğulları Uzay ve Kuzey, babaları Emre Altuğ’da vakit geçirmişti. Altuğ, önceki gün 10 yaşına basan Uzay’ın doğum gününde eski eşi Şıkel’in sürpriz yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

05.03.2022 - 11:17 |
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, Uzay'ın doğum gününü kutladı

Emre Altuğ, “Annesi iyileşir iyileşmez sürpriz yapınca pastamızı da kapı eşiğinde üfledik” dedi. Ünlü model de koronavirüs nedeniyle uzak kaldığı çocuklarıyla kucaklaştı.

Şıkel, Instagram'da Uzay'ın fotoğraflarını yayınladı ve şu notu düştü:

“Bu kadar çok sevileceğini bilsen kaç kez gelmek isterdin dünyaya? Bugün itibariyle 10'uncu kez iyi ki doğmuşsun.”

"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"

Emre Altuğ ise oğlunun fotoğrafına, “Benim güzel bakışlı, güzel kalpli, mutlu, düşünceli, vicdanlı, merhametli, doğrucu Davut’um, Uzay’ım iyi ki doğdun oğlum” mesajını yazdı.

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