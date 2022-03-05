Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, Uzay'ın doğum gününü kutladı

Emre Altuğ, “Annesi iyileşir iyileşmez sürpriz yapınca pastamızı da kapı eşiğinde üfledik” dedi. Ünlü model de koronavirüs nedeniyle uzak kaldığı çocuklarıyla kucaklaştı.

Şıkel, Instagram'da Uzay'ın fotoğraflarını yayınladı ve şu notu düştü:



“Bu kadar çok sevileceğini bilsen kaç kez gelmek isterdin dünyaya? Bugün itibariyle 10'uncu kez iyi ki doğmuşsun.”

"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"



Emre Altuğ ise oğlunun fotoğrafına, “Benim güzel bakışlı, güzel kalpli, mutlu, düşünceli, vicdanlı, merhametli, doğrucu Davut’um, Uzay’ım iyi ki doğdun oğlum” mesajını yazdı.