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MagazinSelami Şahin'den oğlunun eski sevgilisi İrem Derici'ye veto! Yapımcıya ihtar gönderdi
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Selami Şahin'den oğlunun eski sevgilisi İrem Derici'ye veto! Yapımcıya ihtar gönderdi

Selamı Şahin, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'nin kendi şarkısını okuduğunu duyunca sinirlendi. Selami Şahin, programın yapımcısına ihtar gönderdi.

05.03.2022 - 10:56 |
Selami Şahin'den oğlunun eski sevgilisi İrem Derici'ye veto! Yapımcıya ihtar gönderdi

Şimdilerde sevgilisi Cem Belevi ile yeni şarkısını çıkarmanın heyecanını yaşayan İrem Derici, eski sevgilisi Lider Şahin'in babası Selami Şahin'den veto yedi.

2. Sayfa programının haberine göre, 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk olan İrem Derici, Selami Şahin'in 'Oh Olsun' isimli şarkısını okudu.

"ŞARKIMI OKUYAMAZ"

Eski müstakbel gelininin kendi şarkısını okuduğunu gören Şahin, yapımcıya ihtarname gönderdi. Usta sanatçının Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği ileri sürüldü.

Selami Şahinden oğlunun eski sevgilisi İrem Dericiye veto Yapımcıya ihtar gönderdi

İrem Derici, Rıza Esendemir ile boşandıktan sonra Lider Şahin ile aşk yaşamış ancak ikilinin mutluluğu 1 yıl sürmüştü. Lider Şahin'in annesi Didem Şahin'in de ilişkiye onay vermediği ileri sürülmüştü.

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