Jülide Ateş mesleğine ara vermişti! 'Kendimi nadasa bıraktım'

Yıllardır spikerlik ile sunuculuk gibi görevlerde bulunan Jülide Ateş, geçtiğimiz günlerde mesleğine ara verdiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından izleyicilerine veda eden Ateş, "Ruhum biraz yavaşlamak, dinlenmek istiyor. Hayatımın rutininden, konfor alanımdan çıkıp varoluşuma farklı değer ve anlamlar katan anlara ihtiyacım var" dedi.

Jülide Ateş önceki gün Beşiktaş'ta bir otelin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

"SADECE ARA VERDİM"



Ekranlara veda etmediğini, sadece ara verdiğini söyleyen sunucu, "Buna bir bakıma kendimi nadasa bıraktım diyebiliriz, sadece ara verdim ve dinlenmek istiyorum, o yüzden nadastayım" dedi.

Sunucu, çok konuşulan tatil fotoğrafları için de yorum yaptı. "Herkes acaba kimle tatile gitti diye merak etmiş, şuna inanabilirsiniz ki tek başıma gittim, kimse yoktu, olsa saklamam sadece kendimi dinlemek, yeniden yapılanmak için tatil yaptım, yanımda kimse yoktu" diye konuşarak hayatında kimse olmadığını açıkladı.

"TATİL BANA ÇOK İYİ GELDİ"



"30 yılı aşkın stüdyo geçmişim var, çok yoruldum ve kapalı alanda çok kaldım, yeni yerler görmek istiyorum, yenide tatile çıkabilirim" diyen Jülide Ateş "Tatil bana çok iyi geldi" dedi.