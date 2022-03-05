• 05 Mart 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor iddiası! 14 yıllık evlilik bitiyor mu?
Bir dönem podyumların gözde mankenlerinden olan Güzide Duran'ın, 14 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı Adnan Aksoy'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanacağı konuşuluyor.
• 05 Mart 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
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Güzide Duran'ın, 2008 yılında dünyaevine girdiği Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia edildi. 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.
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