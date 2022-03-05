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MagazinGüzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor iddiası! 14 yıllık evlilik bitiyor mu?
HaberlerMagazin Haberleri Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor iddiası! 14 yıllık evlilik bitiyor mu?
• 05 Mart 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:

Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor iddiası! 14 yıllık evlilik bitiyor mu?

Bir dönem podyumların gözde mankenlerinden olan Güzide Duran'ın, 14 yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı Adnan Aksoy'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanacağı konuşuluyor.

• 05 Mart 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
1Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor iddiası 14 yıllık evlilik bitiyor mu
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Güzide Duran'ın, 2008 yılında dünyaevine girdiği Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia edildi. 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

2Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor iddiası 14 yıllık evlilik bitiyor mu

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen 40 yaşındaki güzel, mankenlik mesleğini bırakmıştı. Yıllarca Los Angeles'ta kalan Güzide Duran, bir süredir Bodrum'da yaşıyor.

3İKİ ÇOCUKLARI VAR

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Selin adında bir kızları ve Emir adında bir oğulları bulunan ünlü çiftin, önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı konuşuluyor.

4YILLARA MEYDAN OKUYOR

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Güzelliği ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Güzide Duran, 56 bin takipçisinin bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

5Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor iddiası 14 yıllık evlilik bitiyor mu
6Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor iddiası 14 yıllık evlilik bitiyor mu
7Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor iddiası 14 yıllık evlilik bitiyor mu

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