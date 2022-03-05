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MagazinSurvivor'da birleşme partisine gidecek isimler belli oldu! Birleşme partisini kimler garantiledi?
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Survivor'da birleşme partisine gidecek isimler belli oldu! Birleşme partisini kimler garantiledi?

Survivor'da birleşme partisine gidecek isimler belli oldu. Survivor 2022 All Star'da yarışmacılar üç hafta sonraki birleşme partisine direkt olarak katılabilmek için parkura çıktı. Birleşme partisi öncesi oynanacak dokunulmazlık oyunlarını kazanan dört yarışmacı, birleşme partisini garantileyecek. Dün akşam oynanan oyunlar sonrası iki kişi dokunulmazlık sembolünü kazandı.

05.03.2022 - 09:30 |
Survivor'da birleşme partisine gidecek isimler belli oldu! Birleşme partisini kimler garantiledi?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Önceki gün Acun Ilıcalı, hızlandırılmış eleme dönemine geçildiğini ve birleşme partisine kadar altı yarışmacının eleneceğini açıkladı. Survivor'da birleşme partisinde yer alacak olan 22 isim arasına kalmak isteyen yarışmacılar parkurda ter döktü.

3 Mart Perşembe ekrana gelen bölümündeki zorlu birleşme partisi oyunun ardından üst tura çıkanlar belli oldu. Kadınlarda Elif, Seda, Gizem, Ayşe ve Birsen, erkeklerde ise Adem, Atakan, Barış, Batuhan ve Parviz üst tura çıktı.

Survivorda birleşme partisine gidecek isimler belli oldu Birleşme partisini kimler garantiledi

KIRAN KIRANA REKABET

4 Mart Cuma günü, Survivor 2022 yeni sezonunun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana geçti. Bireysel dokunulmazlık oyunları toplamda üç gün düzenlenecek. İlk etapta kadınlar parkura çıktı ve ardından erkekler yarıştı. Survivor birleşme partisine gitmeyi garantileyen bir kadın ve bir erkek yarışmacı, dün akşam oynanan oyunlar sonrası belli oldu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Survivorda birleşme partisine gidecek isimler belli oldu Birleşme partisini kimler garantiledi

SON BİR OYUN!

Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim; ünlüler takımından Elif ve gönüllüler takımından Berkan oldu. Bugün oynanacak oyun sonrası iki isim daha bireysel dokunulmazlık kazanacak ve ardından büyük oylama yapılacak.

Survivorda birleşme partisine gidecek isimler belli oldu Birleşme partisini kimler garantiledi

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