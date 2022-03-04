• 04 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
Brezilyalı model Suzy Cortez, Putin'i anlattı, sözleri olay oldu: Beni korkuttu!
Miss BumBum yarışmasını kazanarak ‘En İyi Kalça’ seçilen Brezilyalı model Suzy Cortez, 2018 yılında Vladimir Putin ile tanıştığını söyledi. Bir akşam yemeği sırasında Rus liderle karşılaştığını ifade eden Cortez, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında onu 'şiddet içeren bir psikopat' olarak damgaladı.
• 04 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
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2018 Dünya Kupası programı kapsamında Rusya’ya gittiğini dile getiren Suzy Cortez, Rusya devlet Başkanı Putin ile bir araya geldiğini anlattı.
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“GERÇEK BİR PİSKOPAT OLDUĞUNU KANITLADI”
Putin ile tanışma deneyiminin bir hayli garip geçtiğinden söz eden model sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, “Kupa için Rusya'ya gittim. Putin ile şahsen tanıştım. O döneme dair ne varsa hepsini çöpe attım. Gerçek bir piskopat olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı.