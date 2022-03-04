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MagazinBrezilyalı model Suzy Cortez, Putin'i anlattı, sözleri olay oldu: Beni korkuttu!
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• 04 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:

Brezilyalı model Suzy Cortez, Putin'i anlattı, sözleri olay oldu: Beni korkuttu!

Miss BumBum yarışmasını kazanarak ‘En İyi Kalça’ seçilen Brezilyalı model Suzy Cortez, 2018 yılında Vladimir Putin ile tanıştığını söyledi. Bir akşam yemeği sırasında Rus liderle karşılaştığını ifade eden Cortez, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında onu 'şiddet içeren bir psikopat' olarak damgaladı.

• 04 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
1Brezilyalı model Suzy Cortez, Putini anlattı, sözleri olay oldu: Beni korkuttu
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2018 Dünya Kupası programı kapsamında Rusya’ya gittiğini dile getiren Suzy Cortez, Rusya devlet Başkanı Putin ile bir araya geldiğini anlattı.

2Brezilyalı model Suzy Cortez, Putini anlattı, sözleri olay oldu: Beni korkuttu

31 yaşındaki BumBum yıldızı, CBF'nin (Brezilya Futbol Konfederasyonu) kapsamında düzenlenen etkinlikte Putin ile yaşadığı bir anıyı paylaştı.

3Brezilyalı model Suzy Cortez, Putini anlattı, sözleri olay oldu: Beni korkuttu

Jam Press’e konuşan Cortez, “Putin elimi sıktı ve birkaç dakika doğrudan gözlerimin içine baktı. Bu beni biraz korkuttu” dedi.

4“SEKRETERİYLE KONUŞMALARINI İLETTİ”

“SEKRETERİYLE KONUŞMALARINI İLETTİ”

Putin’in etkinlik boyunca tahta benzeyen bir sandalyede oturduğunu dile getiren Cortez, “Bana bir şey söylemek istediğinde sekreterle konuluyordu ve sekreter gelip bana söylemek istediklerini iletiyordu.

5Brezilyalı model Suzy Cortez, Putini anlattı, sözleri olay oldu: Beni korkuttu

Beni çok övdü ve bir hükümet arabasıyla beni istediğim yere gönderdi. Çok garip buldum. Koruma için mi yoksa takip için mi bu yöntemi seçtiğini anlayamadım” ifadelerini kullandı.

6“GERÇEK BİR PİSKOPAT OLDUĞUNU KANITLADI”

“GERÇEK BİR PİSKOPAT OLDUĞUNU KANITLADI”

Putin ile tanışma deneyiminin bir hayli garip geçtiğinden söz eden model sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, “Kupa için Rusya'ya gittim. Putin ile şahsen tanıştım. O döneme dair ne varsa hepsini çöpe attım. Gerçek bir piskopat olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı.

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