Brezilyalı model Suzy Cortez, Putin'i anlattı, sözleri olay oldu: Beni korkuttu!

“GERÇEK BİR PİSKOPAT OLDUĞUNU KANITLADI”

Putin ile tanışma deneyiminin bir hayli garip geçtiğinden söz eden model sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, “Kupa için Rusya'ya gittim. Putin ile şahsen tanıştım. O döneme dair ne varsa hepsini çöpe attım. Gerçek bir piskopat olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı.