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Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'ndan anlamlı yürüyüş!

Kanal D'de pazar akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen 'Yargı dizisinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ projesi kapsamında podyuma çıkacak.

04.03.2022 - 17:02 |
Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'ndan anlamlı yürüyüş!

Başak Gümülcinelioğlu, 8 Mart’ta gerçekleşecek ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ projesinde podyuma çıkacak. Çağla Şıkel’in sunuculuğunu üstleneceği, Cem Yılmaz’ın açık arttırma yöneteceği geceyle üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimine destek olunacak.

"ŞİMDİDEN DİZLERİM TİTRİYOR"


Çok heyecanlı olduğunu ve şimdiden dizlerinin titrediğini belirten oyuncu, ‘Yıllardır sahnede olmama rağmen tarifsiz bir heyecan içindeyim. Çok özel bir günde, kız öğrenciler için yürüyecek olmak çok büyük bir mutluluk. Hayatımın en anlamlı yürüyüşü olacak’ dedi.

Yargının Nevası Başak Gümülcinelioğlundan anlamlı yürüyüş

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