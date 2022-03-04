Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'ndan anlamlı yürüyüş!

Başak Gümülcinelioğlu, 8 Mart’ta gerçekleşecek ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ projesinde podyuma çıkacak. Çağla Şıkel’in sunuculuğunu üstleneceği, Cem Yılmaz’ın açık arttırma yöneteceği geceyle üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimine destek olunacak.

"ŞİMDİDEN DİZLERİM TİTRİYOR"



Çok heyecanlı olduğunu ve şimdiden dizlerinin titrediğini belirten oyuncu, ‘Yıllardır sahnede olmama rağmen tarifsiz bir heyecan içindeyim. Çok özel bir günde, kız öğrenciler için yürüyecek olmak çok büyük bir mutluluk. Hayatımın en anlamlı yürüyüşü olacak’ dedi.