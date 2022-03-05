Akrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

'AKREP NALAN' LAKABI NEREDEN GELİYOR?

'Akrep' lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının 'Akrep' olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı 'Akrep Nalan'dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.