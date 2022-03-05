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MagazinAkrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı
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• 05 Mart 2022 - 09:15 • Son Güncelleme:

Akrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

Müzisyenlik kariyerinin dışında, 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteriyle de efsaneleşen, 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, dün sabah yaşamını yitirdi. Açın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, ünlü sanatçının mirasını kime bıraktığı da ortaya çıktı.

• 05 Mart 2022 - 09:15 • Son Güncelleme:
1Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı
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'Akrep Nalan' olarak bilinen Füsun Nalan Açın, Bodrum’daki evinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

2Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

Akrep Nalan’ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü.

3KÖPEĞİ ARKASINDAN BAKAKALDI

KÖPEĞİ ARKASINDAN BAKAKALDI

Öte yandan ünlü sanatçının köpeği Lucy ise olan biteni uzaktan izledi.

4BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Füsun Nalan Açın için bugün Bodrum'da tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Adliye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Torba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

5EVİNİ NESİN VAKFINA BAĞIŞLAMIŞ

EVİNİ NESİN VAKFI'NA BAĞIŞLAMIŞ

Akrep Nalan etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükselirken, sanatçı için bir paylaşım da, 1973 yılında yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'ndan geldi.

6Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..." ifadelerine yer verildi.

7Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

Paylaşımda, ünlü sanatçının mirasını yıllar önce Nesin Vakfı'na bağışladığı da hatırlatıldı.

8AMBULANS ÇAĞIRDIM AMA VEFAT ETTİ

"AMBULANS ÇAĞIRDIM AMA VEFAT ETTİ"

Yaşamını yitiren Akrep Nalan'ın cenazesi Eski Çeşme Mahallesi'ndeki evinden alınıp, Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkartılırken, komşuları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

9Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

Acılarının büyük olduğunu söyleyen ve Akrep Nalan'ın solunum yetmezliği sorunu bulunduğunu belirten 13 yıllık komşusu Özlem Orpak, "Akciğerlerinde buzlanma vardı. 7 Mart'ta hastaneye yatacaktı. Kendisi için solunum cihazı alınmıştı. Bakıcısı sabah bana gelip, 'Ablam iyi değil' dedi.

10Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

Bunun üzerine yanına gittim, kalp masajı yaptım ancak geç kalınmıştı. Ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediğine göre solunum yetmezliğinden yaşamını kaybetmiş. Biz birbirini seven komşulardık" dedi.

11AKREP NALAN LAKABI NEREDEN GELİYOR

'AKREP NALAN' LAKABI NEREDEN GELİYOR?

'Akrep' lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının 'Akrep' olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı 'Akrep Nalan'dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

12Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı
13Akrep Nalanın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

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Akrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

Akrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı

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