• 05 Mart 2022 - 09:15 • Son Güncelleme:
Akrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı
Müzisyenlik kariyerinin dışında, 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteriyle de efsaneleşen, 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, dün sabah yaşamını yitirdi. Açın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, ünlü sanatçının mirasını kime bıraktığı da ortaya çıktı.
• 05 Mart 2022 - 09:15 • Son Güncelleme:
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'Akrep Nalan' olarak bilinen Füsun Nalan Açın, Bodrum’daki evinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
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'AKREP NALAN' LAKABI NEREDEN GELİYOR?
'Akrep' lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının 'Akrep' olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı 'Akrep Nalan'dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.