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İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimizde bugün (Salı) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esen rüzgârın; 18 Kasım 2026 Çarşamba günü gece ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 19 Kasım 2026 Perşembe günü öğle saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.