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Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 kara yolu Çevlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 27 GJ 278 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A. yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine play yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.