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Edinilen bilgilere göre, Çamlıyurt mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonda bulunan Aydın Can, Bayram Tuna ve Muhammet Kurbetli yaralandı.

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Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazada yaralanan Aydın Can’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.