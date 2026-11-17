Kamyon uçuruma yuvarlandı biri ağır 3 kişi yaralandı
17.11.2026 - 20:30Güncellenme Tarihi:
Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Çamlıyurt mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonda bulunan Aydın Can, Bayram Tuna ve Muhammet Kurbetli yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan Aydın Can’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.