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Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Hatay'da mandalina hasat olgunluğuna ulaştı. Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından mandalinada, bu yıl rekolte beklentilerin üzerine çıktı. Ürün yükünü taşıyamayan ağaçların dalları desteklerle ayakta tutulurken, ağaçlar mandalinaların olgunlaşmasıyla adeta turuncuya büründü. Yüksek verime rağmen düşük alım fiyatları ve talebin olmaması nedeniyle kilogram fiyatı 2 TL'ye kadar düşen mandalina dalda çürümeye terk edilmeye başladı. Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, son iki yılda yürütülen ekolojik mücadele sayesinde ürün kalitesinin yükseldiğini ve Akdeniz meyve sineğine karşı kimyasal ilaç yerine tuzak yönteminin tercih edildiğini belirtti. Kamacı, mandalinanın kaliteli ve ihracata uygun ürün yetiştirilmesine rağmen üreticinin düşük fiyat nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.





"Bütün bu kaliteye ve yüksek rekolteye rağmen ürünlerimiz dalında kalıyor"

Bu yıl rekoltenin yüksek olduğu mandalinanın bahçeden 2 TL'ye satıldığını söyleyen Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, "Allah'a çok şükür, bu sene gerçekten rekoltemiz çok güzel. Kaliteli mandalinalarımız var. Geçmişte ürünlerde ilaç kalıntısı bulunduğuna ilişkin eleştiriler yapılıyordu. Ancak son iki yılda odamızın teşvik ettiği ekolojik mücadele kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak yöntemiyle mücadele ettik. Üreticilerimiz de bu yönteme ilgi göstererek kimyasal ilaç kullanmak yerine ekolojik mücadeleye yöneldi. Bugün iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen Samandağ mandalinasının ihracat açısından da herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Ancak bütün bu kaliteye ve yüksek rekolteye rağmen ürünlerimiz dalında kalıyor. Bakın, ağaçların dalları ürünün ağırlığından desteklenmiş durumda. Buna rağmen tüccarın üreticiye teklif ettiği fiyatın 2 TL civarında olduğu söyleniyor. İstanbul'a gittiğinizde ise mandalinanın 90 TL'den satıldığını görüyorsunuz. Bu fiyat makasının makul seviyeye çekilmesi gerekiyor. Bunun için sivil toplum kuruluşları, çiftçi örgütleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe tarım müdürlüklerinin daha sık bir araya gelmesi lazım" dedi.

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"Yakın illerde mandalinanın 50 TL civarında büyük şehirlerde ise 90 TL seviyelerinde satıldığını görüyoruz"

Bahçelerden 2 TL'den çıkan mandalinaların büyük şehirlerde 50 TL ile 90 TL arasındaki fiyatlara satıldığını ifade eden Kamacı, "Üretim maliyetleri de çiftçiyi zorluyor. İşçi yevmiyesini karşılayabilmek için bir işçinin yaklaşık bir ton mandalina toplaması gerekiyor. Bunun makasla ve elle yapılmasının ne kadar zor olduğu ortada. Çiftçi gerçekten mağdur. Ancak ürün dalında bırakılırsa gelecek yılın verimi de olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle üretici, cebinden para koymak zorunda kalsa bile ürününü toplatmaya çalışıyor. Ben devletten ve yerel yöneticilerden doğrudan maddi destek istemiyorum. Ben dilenci değilim. İsteğim, bu ürünleri katma değerli hale getirebileceğimiz bir üretim alanının bize tahsis edilmesi. Burada yetiştirilen yalnızca mandalinayı değil, bölgedeki diğer tarım ürünlerini de işleyerek Türkiye'ye ve dünyaya satabiliriz. Yakın illerde mandalinanın 50 TL civarında, Ankara, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde ise 90 TL seviyelerinde satıldığını görüyoruz. Üreticiyle tüketici arasındaki fiyat farkı çok yüksek. Devletin bu konuda devreye girerek ürünleri satın alması ve örneğin okullara dağıtması gibi uygulamalar geliştirmesi halinde piyasadaki denge de değişecektir. Böylece tüccar da üreticiye hak ettiği fiyatı ödemek durumunda kalacaktır. Bizim istediğimiz, emeğimizin karşılığını alabileceğimiz sürdürülebilir bir üretim düzeninin kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.