Derya Bedavacı en büyük hayalini açıkladı, eşine övgüler yağdırdı! 'Yaptığımız işin son ütücüsü o'

"O OLMASA KALİTELİ İŞ ORTAYA KOYAMAZDIK"

"Kimseyi reddetmek istemiyorum ancak olağan üstü bir tempoda çalışıyoruz ve bu yoğunluk içerisinde henüz bu tür çalışmalara zaman ayıramıyorum" sözleriyle durumu özetleyen güzel sanatçı, en büyük destekçisinin ise eşi olduğunu vurguladı.