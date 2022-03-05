• 05 Mart 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
Derya Bedavacı en büyük hayalini açıkladı, eşine övgüler yağdırdı! 'Yaptığımız işin son ütücüsü o'
Derya Bedavacı, Ataşehir'de muhteşem bir performansa imza attı. Program öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Bedavacı, "O olmasa bu kadar kaliteli bir iş ortaya koyamazdık... Yaptığımız işin son ütücüsü o" diyerek eşi Murat Bedavacı'ya övgüler yağdırdı.
• 05 Mart 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
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Ataşehir'de konser veren Derya Bedavacı, program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bedavacı, yaz ayları için hareketli bir parça hazırlığı içerisinde olduğunu dile getirirken, özellikle dizi ve filmlerden gelen teklifleri de yoğun sahne ve konser programları dolayısıyla bir süre bekletmek zorunda kaldığını söyledi.
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EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI
Son olarak yaptığı müziği farklı coğrafyalara taşımayı da uzun vadede kendisine misyon edindiğini söyleyen Derya Bedavacı, "İbrahim Ağabey (Tatlıses), Müslüm Ağabey (Gürses) gibi ben de bir gün yaptığım şarkıları ve müziğimi farklı coğrafyalardaki farklı insanlarla tanıştırmak, sevdirebilmek istiyorum.
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