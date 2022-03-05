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MagazinDerya Bedavacı en büyük hayalini açıkladı, eşine övgüler yağdırdı! 'Yaptığımız işin son ütücüsü o'
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• 05 Mart 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:

Derya Bedavacı en büyük hayalini açıkladı, eşine övgüler yağdırdı! 'Yaptığımız işin son ütücüsü o'

Derya Bedavacı, Ataşehir'de muhteşem bir performansa imza attı. Program öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Bedavacı, "O olmasa bu kadar kaliteli bir iş ortaya koyamazdık... Yaptığımız işin son ütücüsü o" diyerek eşi Murat Bedavacı'ya övgüler yağdırdı.

• 05 Mart 2022 - 10:25 • Son Güncelleme:
1Derya Bedavacı en büyük hayalini açıkladı, eşine övgüler yağdırdı Yaptığımız işin son ütücüsü o
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Ataşehir'de konser veren Derya Bedavacı, program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bedavacı, yaz ayları için hareketli bir parça hazırlığı içerisinde olduğunu dile getirirken, özellikle dizi ve filmlerden gelen teklifleri de yoğun sahne ve konser programları dolayısıyla bir süre bekletmek zorunda kaldığını söyledi.

2O OLMASA KALİTELİ İŞ ORTAYA KOYAMAZDIK

"O OLMASA KALİTELİ İŞ ORTAYA KOYAMAZDIK"

"Kimseyi reddetmek istemiyorum ancak olağan üstü bir tempoda çalışıyoruz ve bu yoğunluk içerisinde henüz bu tür çalışmalara zaman ayıramıyorum" sözleriyle durumu özetleyen güzel sanatçı, en büyük destekçisinin ise eşi olduğunu vurguladı.

3Derya Bedavacı en büyük hayalini açıkladı, eşine övgüler yağdırdı Yaptığımız işin son ütücüsü o

Eleştirileri ve yönlendirmeleri ile sahnede kendisini her zaman mükemmel kılmaya çalıştığını dile getiren Derya Bedavacı, "O olmasa bu kadar kaliteli bir iş ortaya koyamazdık...

4Derya Bedavacı en büyük hayalini açıkladı, eşine övgüler yağdırdı Yaptığımız işin son ütücüsü o

Yaptığımız işin son ütücüsü o." diyerek eşi Murat Bedavacı'nın iyi bir baba olmanın yanı sıra mükemmel bir müzik direktörü olduğunun altını çizdi.

5EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Son olarak yaptığı müziği farklı coğrafyalara taşımayı da uzun vadede kendisine misyon edindiğini söyleyen Derya Bedavacı, "İbrahim Ağabey (Tatlıses), Müslüm Ağabey (Gürses) gibi ben de bir gün yaptığım şarkıları ve müziğimi farklı coğrafyalardaki farklı insanlarla tanıştırmak, sevdirebilmek istiyorum.

6Derya Bedavacı en büyük hayalini açıkladı, eşine övgüler yağdırdı Yaptığımız işin son ütücüsü o

Bugün bunun için erken ama bir gün bunun olması en büyük hayalim" diyerek iddialı bir açıklama yaptı.

7Derya Bedavacı en büyük hayalini açıkladı, eşine övgüler yağdırdı Yaptığımız işin son ütücüsü o

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