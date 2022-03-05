• 05 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan'dan evlilik sinyali! 'Belki sürpriz olur'
İrem Helvacıoğlu, ocak ayında Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. Sevgililer, önceki gece şarkıcı Yıldız Tilbe’yi dinlemeye gitti. Yeni dizisinin setinden konsere gelen ve neşesi bir hayli yerinde olan güzel oyuncu, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.
• 05 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
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İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Yolaç Özcan ile Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, “Arkadaşımın doğum günü, bu yüzden geldik” dedi.
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"İLK DEFA AYNI PROJEDEYİZ"
Engin Öztürk ile başrolünü paylaştığı, TV8'de yayınlanacak ‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ dizisi hakkında konuşan Helvacıoğlu, “Güzel geçiyor set, Engin'le 2007’den beri tanışıyoruz zaten ama aynı projede ilk defa yer alıyoruz. Bu yüzden bizim için güzel oldu. Umarım güzel bir sonuç alacağız” ifadelerini kullandı.
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