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Magazinİrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan'dan evlilik sinyali! 'Belki sürpriz olur'
HaberlerMagazin Haberleri İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan'dan evlilik sinyali! 'Belki sürpriz olur'
• 05 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:

İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan'dan evlilik sinyali! 'Belki sürpriz olur'

İrem Helvacıoğlu, ocak ayında Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. Sevgililer, önceki gece şarkıcı Yıldız Tilbe’yi dinlemeye gitti. Yeni dizisinin setinden konsere gelen ve neşesi bir hayli yerinde olan güzel oyuncu, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

• 05 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
1İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcandan evlilik sinyali Belki sürpriz olur
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İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Yolaç Özcan ile Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, “Arkadaşımın doğum günü, bu yüzden geldik” dedi.

2İLK DEFA AYNI PROJEDEYİZ

"İLK DEFA AYNI PROJEDEYİZ"

Engin Öztürk ile başrolünü paylaştığı, TV8'de yayınlanacak ‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ dizisi hakkında konuşan Helvacıoğlu, “Güzel geçiyor set, Engin'le 2007’den beri tanışıyoruz zaten ama aynı projede ilk defa yer alıyoruz. Bu yüzden bizim için güzel oldu. Umarım güzel bir sonuç alacağız” ifadelerini kullandı.

3İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Evlilik düşünüp düşünmedikleri sorusuna ise 32 yaşındaki güzel oyuncu, “Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur" yanıtını verdi.

4O KADAR ÇOK YAKIŞMAYAN BİR POZİSYONDAYIM Kİ

"O KADAR ÇOK YAKIŞMAYAN BİR POZİSYONDAYIM Kİ"

Öte yandan Helvacıoğlu, röportajın ardından “O kadar çok yakışmayan bir pozisyondayım ki, çünkü setten direkt buraya geldim" sözleriyle dikkat çekti.

5SENİ SEVİYORUM KALBİM

"SENİ SEVİYORUM KALBİM"

Yolaç Özcan, 2 Şubat'ta 32'inci yaşına giren Helvacıoğlu’nun doğum gününü sosyal medyada kutlamıştı. Oyuncu ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Özcan, gönderisine şu notu yazmıştı:

6İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcandan evlilik sinyali Belki sürpriz olur

“Sevgiliye mektup... Hayat tesadüflerle dolu sevgilim. Seninle aynı yerlere o kadar girip, çıksak da doğru zaman gelince tanışmamız gibi. Başlangıçlar Burgaz kadar heyecanlı sevgilim.

7İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcandan evlilik sinyali Belki sürpriz olur

Bir akşam yemeği hevesi ile giderken, adada mahsur kalmak gibi. Dileklerin o kadar masum ki sevgilim. Antep’te kardan mahsur kalıp, senin buna gülümseyip, sevindiğin o güzel suratın gibi. Gözlerine bakmak sevgilim, işte o sanki anda kaybolmak gibi. Seni seviyorum kalbim, iyi ki doğdun."

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