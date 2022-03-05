İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan'dan evlilik sinyali! 'Belki sürpriz olur'

Bir akşam yemeği hevesi ile giderken, adada mahsur kalmak gibi. Dileklerin o kadar masum ki sevgilim. Antep’te kardan mahsur kalıp, senin buna gülümseyip, sevindiğin o güzel suratın gibi. Gözlerine bakmak sevgilim, işte o sanki anda kaybolmak gibi. Seni seviyorum kalbim, iyi ki doğdun."