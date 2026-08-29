Yasal sınırın 11 katı üzerinde alkollü sürücü direksiyonda sızdı

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Olay, Çiftlik Mahallesi Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 68 AHA 210 plakalı kamyonete binerek trafiğe çıkan Engin G., (39), bir akaryakıt istasyonuna girerek yakıt pompasına yanaştı. Pompacıya 4 bin liralık yakıt koymasını söyleyen Engin G. kafasını koyduğu direksiyonda sızıp kaldı.

Pompa görevlisi bir süre uyandırmaya çalışsa da sürücünün uyanmaması üzerine durum bölgede görevli bekçilere bildirildi. Bekçiler olay yerine ambulans ve trafik ekibi istedi. Önce sağlıkçıların sonra da bekçilerin uzun uğraşlarla uyandırmaya çalıştığı alkollü sürücü güçlükle uyandırılabilirken, araçtan indirilerek sedyeye yatırılmaya çalışıldı. Sedyeye yatmak istemeyen sürücü tekrar kamyonete binmek istese de bekçiler tarafından ikna edilerek ambulansa alındı.

Yasal sınırın 11 katı üzerinde 2.33 promil alkollü çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince alkol metre üfletilen sürücü yasal sınırın 11 katı üzerinde 2.33 promil alkollü çıktı. Elindeki pos makinesi ile ambulans kapısında bekleyen pompacı ise sürücüye pos makinesini vererek ambulans içinde yakıt parasını tahsil etmeye çalıştı. Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

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Yapılan sorgulamasında şahsın daha öncede alkollü araç kullanmaktan yakalandığı tespit edildi. 2. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 250 bin lira da para cezası kesildi. Kamyonet ise olay yerine çağırılan çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca sürücü hakkında adli işlem tahkikatı başlatıldı.