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Konteyner yüklü kamyondan yola düşen demir parçası kazaya neden oldu

29.08.2026 - 01:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

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Çorum'da seyir halindeki kamyondan yola düşen demir parçasına çarparak savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Çevreyolu Bulvarı Binevler köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 19 ACG 837 plakalı konteyner yüklü kamyondan demir parçası yola düştü.

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Bu sırada arkadan gelen O.Y. idaresindeki 06 BC 2102 plakalı motosiklet, yoldaki demir parçasına çarparak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tedavi altına alının sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından motosiklet otoparka çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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