GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNesli tehdit altında bulunan doğanın özel avcısı 'vaşak' Tunceli’de görüntülendi
HaberlerGündem Haberleri Nesli tehdit altında bulunan doğanın özel avcısı 'vaşak' Tunceli’de görüntülendi

Nesli tehdit altında bulunan doğanın özel avcısı 'vaşak' Tunceli’de görüntülendi

29.08.2026 - 01:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TUNCELİ (İHA)

Nesli tehdit altında bulunan doğanın özel avcısı 'vaşak' Tunceli’de görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde nesli tehdit altında bulunan vaşak, gece saatlerinde fotokapan tarafından görüntülendi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Doğal yaşam alanlarıyla dikkat çeken Pülümür’de, yaban hayatının önemli türlerinden biri olan vaşak fotokapana yansıdı. Sezer Aksöyek tarafından kurulan fotokapana gece saatlerinde takılan vaşak, bir süre bölgede ilerledikten sonra gözden kayboldu. Nadir görülen yaban hayvanlarından olan vaşağın görüntülenmesi, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

İLGİLİ HABER

Yaya geçidinde yaşlı adama çarptı: Öğretmenleri böyle mi öğretiyor bunlara?
Yaya geçidinde yaşlı adama çarptı: Öğretmenleri böyle mi öğretiyor bunlara?

İLGİLİ HABER

Konteyner yüklü kamyondan yola düşen demir parçası kazaya neden oldu
Konteyner yüklü kamyondan yola düşen demir parçası kazaya neden oldu

Nesli tehdit altında bulunan doğanın özel avcısı vaşak Tunceli’de görüntülendi

Güncel Haberler

Yasal sınırın 11 katı üzerinde alkollü sürücü direksiyonda sızdı
#Gündem

Yasal sınırın 11 katı üzerinde alkollü sürücü direksiyonda sızdı

Araç alım-satımı silahlı kavgaya döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı
#Gündem

Araç alım-satımı silahlı kavgaya döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı

Nesli tehdit altında bulunan doğanın özel avcısı 'vaşak' Tunceli’de görüntülendi
#Gündem

Nesli tehdit altında bulunan doğanın özel avcısı 'vaşak' Tunceli’de görüntülendi