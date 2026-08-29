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Yaya geçidinde yaşlı adama çarptı: Öğretmenleri böyle mi öğretiyor bunlara?

29.08.2026 - 01:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Yaya geçidinde yaşlı adama çarptı: Öğretmenleri böyle mi öğretiyor bunlara?

Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinden geçen şahıs, ehliyetsiz motosikletlinin çarpması sonucu yaralandı. Araç sahibi dahil 85 bin lira ceza kesilen motosiklet sürücüsü, "Bir insan yaya geçidinden geçerken sağına soluna bakar, öğretmenleri böyle mi öğretiyor" dedi.

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Akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde seyreden E.Ş.'nin kullandığı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan E.D. isimli yaşlı adama çarptı.

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Kaza sonrası başından yaralanan E.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ağlayarak tepki gösteren motosiklet sürücüsü E.Ş., "Bir tur atmaya çıkayım dedim. Bir insan yaya geçidinden geçerken sağına soluna bakar, öğretmenleri böyle mi öğretiyor bunlara? Yaya geçidi için de ders versinler" dedi.

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Kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisi, sürücü belgesi bulunmayan E.Ş.'ye 45 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira para cezası kesti.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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