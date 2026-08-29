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Araç alım-satımı silahlı kavgaya döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı

29.08.2026 - 01:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURSA (İHA)

Araç alım-satımı silahlı kavgaya döndü! O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında araç alım-satım ücreti nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı ve taşlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 kişi arasında iddiaya göre araç alım-satım ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü.

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Tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tabancayla Engin A.'ya (25) ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Engin A.'nın sol bacağına isabet etti. Kavgaya karışan 3 şüpheli olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı Engin A. ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kavga anı kamerada

Silahlı ve taşlı kavga anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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