Kontrolden çıkarak devrilen tır alev topuna döndü

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Kaza, Alaca ilçesine bağlı Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 31 DF 790 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.