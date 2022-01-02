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ÅžiÅŸli'de kamyonet park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de eÅŸya taÅŸÄ±yan bir kamyonet, freni boÅŸalÄ±nca park halindeki bir otomobilin Ã¼zerine devrildi. Kamyonetin altÄ±nda kalan otomobilin iÃ§inde yolcu olmamasÄ± facianÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸ oldu. Kamyonet ÅŸofÃ¶rÃ¼ ise ÅŸans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.Â

02.01.2022 - 15:37 | | Ersan SAN / Ä°STANBUL, (DHA)
ÅžiÅŸli'de kamyonet park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Kaza ÅžiÅŸli MecidiyekÃ¶y Mahallesi'nde saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re yÃ¼k taÅŸÄ±yan bir kamyonet, yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± giderken freni boÅŸaldÄ±.

Durumu fark eden kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼, olasÄ± bir facianÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in direksiyonu kÄ±rarak manevra yapmak istedi.

Kamyonet, ÅŸofÃ¶rÃ¼n hamlesi sonucunda yan yatarak, park halindeki bir otomobilin Ã¼zerine devrildi. Kamyonet ÅŸofÃ¶rÃ¼ kazayÄ± yara almadan atlatÄ±rken, otomobilin boÅŸ olmasÄ± ise olasÄ± bir facianÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸ oldu.Â 

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