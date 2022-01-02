Kaza ÅžiÅŸli MecidiyekÃ¶y Mahallesi'nde saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re yÃ¼k taÅŸÄ±yan bir kamyonet, yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± giderken freni boÅŸaldÄ±.

Durumu fark eden kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼, olasÄ± bir facianÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in direksiyonu kÄ±rarak manevra yapmak istedi.

Kamyonet, ÅŸofÃ¶rÃ¼n hamlesi sonucunda yan yatarak, park halindeki bir otomobilin Ã¼zerine devrildi. Kamyonet ÅŸofÃ¶rÃ¼ kazayÄ± yara almadan atlatÄ±rken, otomobilin boÅŸ olmasÄ± ise olasÄ± bir facianÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸ oldu.Â