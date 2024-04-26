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Gündem Nihal Candan için flaş karar! Avukatı ilk açıklamayı yaptı
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Nihal Candan için flaş karar! Avukatı ilk açıklamayı yaptı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi. Kararın ardından anne Umut Candan, "Çok mutluyum, evimize güneş doğdu" dedi.

• 26 Nisan 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
1 Nihal Candan için flaş karar Avukatı ilk açıklamayı yaptı

Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu. Geçen yıl fenomenlere düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına Nihal ve Bahar Candan kardeşler de dahil edilmişti.

2 Nihal Candan için flaş karar Avukatı ilk açıklamayı yaptı

Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınarak 16 Kasım'da da tutuklanmıştı.

3 Nihal Candan için flaş karar Avukatı ilk açıklamayı yaptı

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulurken Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

4 AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenilirken dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

5 Nihal Candan için flaş karar Avukatı ilk açıklamayı yaptı

Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

6 Nihal Candan için flaş karar Avukatı ilk açıklamayı yaptı

Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, Posta'ya yaptığı açıklamada, "Dünkü gelişmelerden sonra cezaevinde durumu öğrendikten sonra savcılıktan sağlık nedeniyle tahliye talep etti. Dosya savcısı kendi kararıyla bu sabah sağlık durumları gerekçesiyle tahliyesine karar verdi" dedi.

7 ANNE CANDAN: EVİMİZE GÜNEŞ DOĞDU

ANNE CANDAN: EVİMİZE GÜNEŞ DOĞDU

Kararın ardından anne Umut Candan ise, "Posta'nın payı çok büyük. O büyük haber olmasa belki kızım ölecekti. Çok mutluyum, çok doğru oldu. Evimize güneş doğdu" diye konuştu.

8 Nihal Candan için flaş karar Avukatı ilk açıklamayı yaptı

9 Nihal Candan için flaş karar Avukatı ilk açıklamayı yaptı