GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemOtogarda bayram yoğunluğu başladı! Biletlerin yüzde 80’i tükendi, ek seferler düzenleniyor
HaberlerGündem Haberleri Otogarda bayram yoğunluğu başladı! Biletlerin yüzde 80’i tükendi, ek seferler düzenleniyor
ABONE OL

Otogarda bayram yoğunluğu başladı! Biletlerin yüzde 80’i tükendi, ek seferler düzenleniyor

15 Temmuz Şehitler Otogarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk başladı. Biletlerin yüzde 80’ini tükenirken, birçok firma ise ek sefer çıkaracaklarını söyledi.

28.04.2022 - 11:30 |
Otogarda bayram yoğunluğu başladı! Biletlerin yüzde 80’i tükendi, ek seferler düzenleniyor

Ramazan’ı uğurlayıp bayramı karşılamamıza az bir süre kala 15 Temmuz Şehitler Otogarında yoğunluk başladı. Bayramı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, bilet alabilmek için terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Biletlerin yüzde 80’ini tükenirken birçok firma ise ek seferler düzenliyor.

“Ek seferler çıkarttık onlarda da yoğunluk var”

Bayram öncesi yoğunluğun başladığını ifade eden otobüs şoförü Cengiz Daşkın, “İnsanlar pandemiden kaynaklı baya sıkılmıştı bu da yoğunluk oluşturuyor. Şu an doluluk oranı yüzde 80-90 oranında. İnşallah kazasız bir bayram geçiririz. Ek seferler çıkarttık onlarda da yoğunluk var. Vatandaşlar son dakikada olsa bilet bulacaklar. Vatandaşlardan ricamız yetkili firmalarından bilet almalarını istiyoruz. Biz ege bölgesine çalışıyoruz. Bursa 150 TL, en uzun mesafe bodrum oda 450-500 TL. Akaryakıt fiyatları düşerse fiyatlarda düşecektir. Yapılan zamlar uygulandı bilet fiyatları bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar son dakikaya kalırsa bilet bulamayabilirler”

Bayram için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten otobüs şoförü Erdal Uygun, “Yoğunluk başladı. Biletler tükenmek üzere. Vatandaşlar son dakikaya kalırsa bilet bulamayabilirler. Ek sefer 4-5 tane çıkaracağız. Manisa’ya otobüs çıkartıyoruz fiyat ise 220 TL. Bilet fiyatları böyle devam eder” diye konuştu.

Otogarda bayram yoğunluğu başladı Biletlerin yüzde 80’i tükendi, ek seferler düzenleniyor

“Ek sefer çıkaracağız gelen yolcu mağdur kalmayacak”

Doğu ve Karadeniz tarafının dolu olduğunu vurgulayan otobüs şoförü Taner Bal, “Trakya bölgesi diğer bölgelere nazaran biraz daha boş. Bilet fiyatları Doğu ve Karadeniz bölgesinde 500 TL’den aşağı değil. Ek sefer çıkaracağız gelen yolcu mağdur kalmayacak. Fiyatlar son dakikada olsa değişmez” dedi.

“Hem tatil hem de akraba ziyaretine gidiyoruz”

Bayram ziyareti için Şırnak'a yola çıkacağını ifade eden Abdurrahim Boynuz, “Aileyi önceden gönderdik şimdide biz gidiyoruz. Hem tatil hem de akraba ziyaretine gidiyoruz. Bileti zor bulduk. 10 günlük tatil yapacağız” ifadelerini kullandı.

Baklava fiyatları ile ilgili flaş açıklama! ‘Bu tatlılara dikkat’ deyip uyardı: Yüzde 40...
İlgili Haber
Baklava fiyatları ile ilgili flaş açıklama! ‘Bu tatlılara dikkat’ deyip uyardı: Yüzde 40...
Kredi kararı! Üst limitler yükseltildi, yüzde 0.5 komisyon, son gün 31 Mayıs...
İlgili Haber
Kredi kararı! Üst limitler yükseltildi, yüzde 0.5 komisyon, son gün 31 Mayıs...
Kiralık ev fiyatlarında akılalmaz artış! Böylesi ilk kez oldu! Piyasayı yönlendiriyorlar, İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar...
İlgili Haber
Kiralık ev fiyatlarında akılalmaz artış! Böylesi ilk kez oldu! Piyasayı yönlendiriyorlar, İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar...
Merkez Bankası’ndan enflasyon mesajı! Kavcıoğlu duyurdu
İlgili Haber
Merkez Bankası’ndan enflasyon mesajı! Kavcıoğlu duyurdu
Bayramda oteller doldu taştı! 10 milyar liralık hacim
İlgili Haber
Bayramda oteller doldu taştı! 10 milyar liralık hacim
Bayram öncesi müjde, paralar yatırıldı! Ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi
İlgili Haber
Bayram öncesi müjde, paralar yatırıldı! Ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

GÜNCEL HABERLER

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Böyle bir kavgada kaybeder

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Böyle bir kavgada kaybeder

Araba fiyatlarına görülmemiş zam! Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları uçacak! Oran belli oldu! Yüzde 25...

Araba fiyatlarına görülmemiş zam! Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları uçacak! Oran belli oldu! Yüzde 25...

ING Türkiye resmen duyurdu! Vade yok, kredi ve faiz avantajı! Yeni kararla artık...

ING Türkiye resmen duyurdu! Vade yok, kredi ve faiz avantajı! Yeni kararla artık...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram namazı kaçta 2022, ne zaman kılınacak? Bayram namazı saati: İstanbul, Konya, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep, Adana ve diğer iller!

Bayram namazı kaçta 2022, ne zaman kılınacak? Bayram namazı saati: İstanbul, Konya, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep, Adana ve diğer iller!

Sıradaki Haber
Araba fiyatlarına görülmemiş zam! Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları uçacak! Oran belli oldu! Yüzde 25...

Araba fiyatlarına görülmemiş zam! Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları uçacak! Oran belli oldu! Yüzde 25...

Sıradaki Haber
BM'den Rusya'ya flaş çağrı

BM'den Rusya'ya flaş çağrı

Sıradaki Haber
Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

Sıradaki Haber