Bayram öncesi müjde, paralar yatırıldı! Ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Ramazan bayramı öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak aktarıldığını belirten Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık."

Bakan Yanık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakıflarımız sahadaki ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlarımızın yanında olacak.

Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun."