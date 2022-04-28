Bayramda oteller doldu taştı! 10 milyar liralık hacim

Ramazan Bayram’ına artık sayılı günler kaldı. 2 Mayıs itibarıyla başlayan bayram dönemi için Tatil hazırlıkları da neredeyse tamamlandı. Tüketicilerin Akdeniz ve Ege kıyılarına ilgisi yoğun olurken, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu da talebin yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldı. Özellikle pandemi sürecinde devreye giren birçok yasağın kalkmış olması, 2 yıldan fazla süredir kısıtlamalardan sıkılan vatandaşın tatile yönelmesine yol açtı. Turizm sektörü temsilcilerine göre bu bayram tatili döneminde yaptıkları satışlar pandeminin henüz başlamadığı 2019’u da geride bıraktı.

SON DAKİKA SATIŞLARI

Pandeminin etkisinde geçen son iki yılın ardından tüketicilerde oluşan tatil özleminin bayram dönemi tatil taleplerine de olumlu yansıdığını ifade eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Tatilin süresi önceki yıllara kıyasla görece olarak daha kısa olsa da acentelerimize gelen talepler genel anlamda iyi bir seviyeye ulaştı. Son dakika satışları ile bu talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Bayram tatilinde yurtiçine yönelik taleplerin yurtdışına göre daha yoğun olduğu görülüyor.

Bayram talepleri Ege ve Akdeniz bölgesi destinasyonları ile Kıbrıs’a yoğunlaşırken, özellikle sanatçılı organizasyonlar yapan oteller daha çok tercih ediliyor. Destinasyon bazlı bakıldığında ise Alanya, Belek, Bodrum, Çeşme, Kemer, Marmaris, Kuşadası öne çıkan bölgelerimiz arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı döneminde Turizm hareketlerine katılım sağlayacak vatandaşlarımızın 2 milyon seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bunun sonucunda 8-10 milyar TL civarında hacim oluşmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

YAZ İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ

Özellikle temmuz ve ağustos gibi yüksek sezon olarak adlandırılan dönemlerde tatil fiyatlarının artan maliyetlerle birlikte yükseldiğini hatırlatan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Yaz tatili için yüksek fiyatlar oluşunca tüketiciler bayram tatilini fırsata çevirdi. Yaz aylarında örneğin 5 bin TL’ye tatil yapacak bir kişi Ramazan Bayramı’nda tatilinde yaz aylarına göre yüzde 50 daha uygun fiyata tatil yapma imkanı buldu. Yani bayram ve yaz tatilini bir araya getirdiler. Bayram dönemi için Akdeniz ve Ege bölgeleri çok yüksek talep aldı. Eğer tatil 9 güne çıkarılmış olsaydı tatilcilerin ortalama geceleme süresi de artacaktı. Bu da turizm sektörüne daha fazla moral verecekti. Yine de bayram dönemi için yapılan satışlar hem bizleri hem de otelcileri mutlu etti diyebiliriz” dedi. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin de yoğun talep aldığını dile getiren Vardar, “Pandemi sürecindeki rahatlama ile kültür turlarına olan talebi de arttırdı. İnsanlar paket turlara ilgi gösteriyor. Bu da bölgelerin ekonomisi için çok önemli” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINA HAREKET VAR

Bu yıl bayram satışlarının mayıs ayına gelmesine rağmen pandeminin başlamadığı 2019 Ramazan Bayramı satışlarını yüzde 30 geride bıraktığını ifade eden Setur Yurtiçi Operasyon Müdürü Serhat Günay, “İnsanlar tatil yapmayı çok özledi. Bayram rezervasyonlarında ortalama 5 gece oldu. Bu bayram için çok iyi bir rakam. İnsanlar perşembe-cuma günlerini birleştirerek tatillerini uzattı. Bundan önce ortalama geceleme 3.2’ye kadar düşmüştü. Bayramda şirketimizde kişibaşı gecelik rakamlar 1700 TL’ye çıktı. Satışlar 300-350 TL’den başlamıştı” dedi.

Bu yıl bayram için en çok talebin Antalya’ya geldiğine dikkat çeken Günay, “Rezervasyonların yüzde 45’i direk Antalya’ya geldi. Yüzde 10’u Çeşme ve Bodrum’a oldu. Kıbrıs ise yüzde 4’lerde kaldı. Kıbrıs uçaklarının çok yüksek fiyata ulaşması nedeniyle Kıbrıs talebi çok düşük kaldı. Talebin geri kalanı ise Kapadokya, Ayvalık, Fethiye, Kuşadası, Pamukkale, Afyon gibi bölgelere geldi.

Anadolu’dan İstanbul’a geliş de çok fazla. Türkiye’nin dört bir tarafına dağılım var aslında” diye konuştu. Bu dönemde en büyük sıkıntının ulaşımda yaşandığına dikkat çeken Günay, şunları söyledi: “İnsanlar konaklama fiyatlarına alışmaya başladı ancak otobüs ve uçak biletlerindeki yükseliş tüketiciyi strese sokuyor. Bu yüzden birçok kişi özel aracı ile gitmeyi tercih ediyor. Pandemide oluşan karabulutlar turizm sektörü için dağılmaya başladı.”

YURTDIŞI TURLARINA İLGİ BÜYÜK

Yurtdışı turlarına da ilginin bayram döneminde iyi olduğuna dikkat çeken Travel Zone CEO’su Barış Öztürk, “İnsanlar 2 yıldan fazla süredir yurtdışı tatili yapamıyordu. En son İtalya’daki kısıtlamaların kalkmasıyla da pandemi sürecinde oluşan yığılma tatile dönüşmüş oldu. Bayram dönemi için en çok talep İtalya için geliyor. Sonrasında İspanya, Küba ve gemi turlarına ilgi büyük” dedi.

BODRUM'A EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum’da bayram hareketliliği yaşanıyor. Bayramı ilçede geçirmek isteyen vatandaşlar gelmeye başladı. Yurtiçinden ve yurtdışından Bodrum’a hava yoluyla gelişlerin yoğun olduğunu belirten TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, “29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısı 50’ye çıkacak.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok havayolu şirketi bayram tatili talebini karşılamak üzere ek sefer düzenleyecek. Bu tarihlerde Milas-Bodrum Havalimanı’nda yaklaşık 75 bin iç hat yolcusu bekleniyor. 27 Mart’ta başlayan dış hat uçuşlarının bu ay sonunda günde ortalama 20 sefere, mayıs sonundaysa günde ortalama 60 sefere çıkacak. 29 Nisan-8 Mayıs arasında Bodrum’a yurtdışından 30 bine yakın turist gelmesi bekleniyor” diye konuştu.

ANTALYA'DA OTEL DOLULUĞU YÜZDE 80

Antalya’da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, “Otellerde doluluklar çok değişken olmakla beraber iç pazara kontenjan ayıran otellerin yoğunlaşacağını ve yüzde 70-80 civarına geleceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

25 MİLYAR LİRA CİRO BEKLENİYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, “Bu yıl hareketli bir bayram bekliyoruz. Otobüs, tren, uçak bilet fiyatlarının artması şehirlerarası yolculuk sayısını azaltabilir fakat şehirlerde bayram hareketliliği başlamış durumda. Bu yıl tatlıdan kıyafete bayram cirosunun 25 milyar lira olmasını bekliyoruz” dedi.