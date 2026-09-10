Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

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Kişi başına düşen yapay zeka su ayak izinin hesaplanmasında etkili olan faktörleri sıralayan Prof. Dr. Demir, “Su ayak izi; mavi su, kaynaklardan çekilen su, yeşil su, yağış suyu ve gri su, suyun temizlenmesi için gereken miktar olmak üzere üç bileşenden oluşur. Yapay zekanın su ayak izinin hesaplanmasında enerji tüketimi, kullanılan su kaynakları, suyun kirlenme potansiyeli ve veri merkezlerinin soğutma sistemleri dikkate alınır. Veri merkezleri yüksek miktarda enerji tüketirken, enerji üretimi ve sunucuların soğutulması sırasında da su kullanılabilir. Samsun’da kişi başına düşen yapay zeka su ayak izini hesaplamak oldukça karmaşıktır. Elektrik üretiminde su kullanımı, veri merkezi yoğunluğu, su kaynaklarının sınırlı olması ve mevsimsel kuraklık bu değeri etkileyebilir. Samsun’un 2023 itibarıyla yaklaşık 1,4 milyon nüfusu vardır. Türkiye'nin toplam elektrik tüketimi 300 teravatsaat (TWh) civarındadır. Samsun’un Türkiye genelinin yüzde 1-2’si kadar elektrik tükettiği varsayılırsa yıllık tüketim 3-6 TWh arasında kabul edilebilir. Termik santrallerde 1 kilovatsaat (kWh) enerji başına 0,3-0,6 litre su tüketildiği varsayılırsa Samsun’da elektrik üretimi için yıllık 900 milyon ila 3,6 milyar litre su tüketildiği öngörülebilir. Veri merkezlerinde yıllık 100 bin MWh enerji tüketiminin 200 bin-300 bin metreküp su tükettiği kabul edilirse bu 200 milyon litre suya denk gelir. Buna göre Samsun’da yapay zeka ile toplam su tüketimi 1,1 milyar litre ila 3,8 milyar litre arasında, kişi başına yapay zeka su tüketimi ise 785 litre ile 2 bin 714 litre arasında hesaplanabilir" dedi.