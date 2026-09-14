MASTERCHEF KİM ELENDİ 2026? 13 Eylül MasterChef'te kim gitti? Cansu yarışmaya veda etti
Spot: MasterChef Türkiye’de haftanın eleme gecesi tamamlandı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren 8 yarışmacı, yarışmada kalabilmek için son kez tezgâh başına geçti. Şeflerin değerlendirmesiyle 13 Eylül Pazar akşamı MasterChef’e veda eden isim de belli oldu. MasterChef kim elendi, dün akşam kim gitti? İşte 13 Eylül 2026 MasterChef eleme gecesinde yaşananlar...
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MasterChef Türkiye 2026’da bir eleme gecesi daha geride kaldı. Hafta boyunca oynanan takım ve dokunulmazlık oyunları sonunda eleme potasına giren yarışmacılar, pazar akşamı yarışmada kalabilmek için mücadele etti.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmelerinin ardından gecenin sonunda MasterChef macerası sona eren yarışmacı belli oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ 13 EYLÜL 2026?
MasterChef Türkiye’nin 13 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmaya veda eden isim Cansu oldu.
Eleme gecesine kalan yarışmacılar, şeflerin istediği tabakları en başarılı şekilde hazırlayarak ana kadrodaki yerlerini korumaya çalıştı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirme sonucunda Cansu’nun MasterChef Türkiye 2026 serüveni sona erdi.
MasterChef’in son bölümünde elenen yarışmacı Cansu oldu.
Cansu, daha önce yedek kadrodan ana kadroya dahil olmuş ve ardından takım mücadelelerinde yarışmaya devam etmişti. Ancak 13 Eylül’deki eleme gecesinde rakiplerini geride bırakamayınca yarışmaya veda etti.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
MasterChef Türkiye’de eleme adayları hafta boyunca oynanan oyunların ardından belirlendi.
Eleme potasında şu yarışmacılar yer aldı:
Cansu
Nilay
Tolgahan
Emre
Recep
Şadi
Batuhan
Armağan
Sekiz yarışmacı pazar gecesi MasterChef’te kalabilmek için yeniden şeflerin karşısına çıktı.
CANSU MASTERCHEF'E NASIL GİRMİŞTİ?
Cansu, MasterChef Türkiye 2026’da ilk etapta yedek yarışmacılar arasında yer aldı.
Daha sonra yedeklerden ana kadroya girme mücadelesinde başarılı olarak MasterChef mutfağında yarışmaya hak kazandı.
Ana kadroya katılmasının ardından takım oyunlarında da görev alan Cansu, kısa süre içinde kırmızı takım kaptanlığı da yaptı.
MasterChef macerası ise 13 Eylül Pazar gecesi sona erdi.
MasterChef Türkiye’de 13 Eylül’deki elemeden bir hafta önce yarışmaya veda eden isim Koray Saygı olmuştu.
6 Eylül Pazar günü yapılan eleme gecesinde Koray en düşük performansı göstererek MasterChef’e veda etmişti.
Bir hafta sonra yapılan yeni elemede ise yarışmadan ayrılan isim Cansu oldu.
MASTERCHEF 2026'DA ELENEN YARIŞMACILAR
MasterChef Türkiye 2026’da ana kadronun şekillenmesinin ardından eleme süreci de devam ediyor.
Sezon içerisinde ana kadroya veda eden yarışmacılar arasında Demirhan Ali, Gül, Simge Çıtak ve Koray Saygı yer aldı.
13 Eylül’deki eleme gecesinin ardından bu listeye Cansu da eklendi.
Yarışmada kalan isimler ise yeni haftada kaptanlık ve dokunulmazlık mücadeleleriyle MasterChef yolculuğuna devam edecek.
MASTERCHEF'TE YENİ HAFTA BAŞLIYOR
Pazar gecesi yapılan elemenin ardından MasterChef Türkiye’de yeni hafta başlayacak.
Yarışmacılar önce kaptanlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek, ardından oluşturulacak mavi ve kırmızı takımlar hafta boyunca dokunulmazlık oyunlarında mücadele edecek.
Bu oyunların sonucunda gelecek haftanın eleme adayları da birer birer belli olacak.