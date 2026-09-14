MASTERCHEF KİM ELENDİ 2026? 13 Eylül MasterChef'te kim gitti? Cansu yarışmaya veda etti

4





CANSU MASTERCHEF'E NASIL GİRMİŞTİ?



Cansu, MasterChef Türkiye 2026’da ilk etapta yedek yarışmacılar arasında yer aldı.



Daha sonra yedeklerden ana kadroya girme mücadelesinde başarılı olarak MasterChef mutfağında yarışmaya hak kazandı.



Ana kadroya katılmasının ardından takım oyunlarında da görev alan Cansu, kısa süre içinde kırmızı takım kaptanlığı da yaptı.



MasterChef macerası ise 13 Eylül Pazar gecesi sona erdi.



MasterChef Türkiye’de 13 Eylül’deki elemeden bir hafta önce yarışmaya veda eden isim Koray Saygı olmuştu.



6 Eylül Pazar günü yapılan eleme gecesinde Koray en düşük performansı göstererek MasterChef’e veda etmişti.



Bir hafta sonra yapılan yeni elemede ise yarışmadan ayrılan isim Cansu oldu.