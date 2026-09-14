Amasya'da komşuların kötü koku ihbarı üzerine 3 katlı evden tonlarca çöp çıktı!
14.09.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:
Amasya'da çevreye yayılan kötü kokular üzerine harekete geçen ekipler, 3 katlı bir evden yaklaşık 1 ton evsel atık ve çöp çıkardı. Halk sağlığını tehdit eden görüntülerin ardından evde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.
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Olay, Akbilek Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Aydın B.'ye ait 3 katlı binadan yayılan kötü koku nedeniyle adrese sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yaptığı incelemede, üç katlı evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi.
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Çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılırken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı.
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Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp dışarıya çıkarılıp, çöp araçlarıyla götürüldü.