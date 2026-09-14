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GündemAmasya'da komşuların kötü koku ihbarı üzerine 3 katlı evden tonlarca çöp çıktı!
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Amasya'da komşuların kötü koku ihbarı üzerine 3 katlı evden tonlarca çöp çıktı!

14.09.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)

Amasya'da çevreye yayılan kötü kokular üzerine harekete geçen ekipler, 3 katlı bir evden yaklaşık 1 ton evsel atık ve çöp çıkardı. Halk sağlığını tehdit eden görüntülerin ardından evde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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1Amasya'da komşuların kötü koku ihbarı üzerine 3 katlı evden tonlarca çöp çıktı!

Amasya'da ekiplerin kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine gittiği 3 katlı evden, yaklaşık 1 ton atık çıktı.

2Amasya'da komşuların kötü koku ihbarı üzerine 3 katlı evden tonlarca çöp çıktı!

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Olay, Akbilek Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Aydın B.'ye ait 3 katlı binadan yayılan kötü koku nedeniyle adrese sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

3Amasya'da komşuların kötü koku ihbarı üzerine 3 katlı evden tonlarca çöp çıktı!

Ekiplerin yaptığı incelemede, üç katlı evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi.

4Amasya'da komşuların kötü koku ihbarı üzerine 3 katlı evden tonlarca çöp çıktı!

Çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılırken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı.

5Amasya'da komşuların kötü koku ihbarı üzerine 3 katlı evden tonlarca çöp çıktı!

Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp dışarıya çıkarılıp, çöp araçlarıyla götürüldü.

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